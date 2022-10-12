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Япония уничтожила ракету со спутниками сразу после запуска
Япония уничтожила ракету со спутниками сразу после запуска
После пуска были зафиксированы проблемы, которые не позволили провести нормальный полет 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T14:36+0400
2022-10-12T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Аэрокосмическое агентство Янонии (JAXA) вскоре после старта ракеты "Эпсилон-6" с восемью спутниками направило с Земли сигнал на ее уничтожение, сообщило агентство Киодо.По его информации, после пуска были зафиксированы проблемы, которые не позволили провести нормальный полет.Старт "Эпсилона-6" с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима состоялся в 09:50 утра (04:50 тбл). Предыдущие пять запусков ракет "Эпсилон" увенчались успехом.Сообщается, что ракета несла восемь спутников. Первоначально запуск планировался на 7 октября, но по техническим причинам его перенесли на 12-е число.Отмечается, что все пять предыдущих запусков ракеты "Эпсилон" прошли успешно. Первый состоялся в 2013 году, второй – в конце 2016-го, третий – в январе 2018-го, четвертый – в январе 2019-го, пятый – в ноябре 2021-го.Ожидается, что Япония будет использовать малую ракету для коммерческих целей, а именно – для вывода на орбиту спутников развивающихся стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Япония уничтожила ракету со спутниками сразу после запуска
14:36 12.10.2022 (обновлено: 14:38 12.10.2022)
После пуска были зафиксированы проблемы, которые не позволили провести нормальный полет
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik.
Аэрокосмическое агентство Янонии (JAXA) вскоре после старта ракеты "Эпсилон-6" с восемью спутниками направило с Земли сигнал на ее уничтожение, сообщило
агентство Киодо.
По его информации, после пуска были зафиксированы проблемы, которые не позволили провести нормальный полет.
Старт "Эпсилона-6" с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима
состоялся в 09:50 утра (04:50 тбл). Предыдущие пять запусков ракет "Эпсилон" увенчались успехом.
Выяснилось, что вскоре после запуска поступила информация, что "трансляция прекращается" без каких-либо объяснений. Это необычно для таких передач: стандартно они идут вплоть до вывода спутников на орбиту. Затем на экране появилась надпись, что трансляция закончена.
Сообщается, что ракета несла восемь спутников. Первоначально запуск планировался на 7 октября, но по техническим причинам его перенесли на 12-е число.
Отмечается, что все пять предыдущих запусков ракеты "Эпсилон" прошли успешно. Первый состоялся в 2013 году, второй – в конце 2016-го, третий – в январе 2018-го, четвертый – в январе 2019-го, пятый – в ноябре 2021-го.
Ожидается, что Япония будет использовать малую ракету для коммерческих целей, а именно – для вывода на орбиту спутников развивающихся стран.