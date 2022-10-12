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Япония уничтожила ракету со спутниками сразу после запуска

Япония уничтожила ракету со спутниками сразу после запуска

После пуска были зафиксированы проблемы, которые не позволили провести нормальный полет 12.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Аэрокосмическое агентство Янонии (JAXA) вскоре после старта ракеты "Эпсилон-6" с восемью спутниками направило с Земли сигнал на ее уничтожение, сообщило агентство Киодо.По его информации, после пуска были зафиксированы проблемы, которые не позволили провести нормальный полет.Старт "Эпсилона-6" с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима состоялся в 09:50 утра (04:50 тбл). Предыдущие пять запусков ракет "Эпсилон" увенчались успехом.Сообщается, что ракета несла восемь спутников. Первоначально запуск планировался на 7 октября, но по техническим причинам его перенесли на 12-е число.Отмечается, что все пять предыдущих запусков ракеты "Эпсилон" прошли успешно. Первый состоялся в 2013 году, второй – в конце 2016-го, третий – в январе 2018-го, четвертый – в январе 2019-го, пятый – в ноябре 2021-го.Ожидается, что Япония будет использовать малую ракету для коммерческих целей, а именно – для вывода на орбиту спутников развивающихся стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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