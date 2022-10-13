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Боеприпасы Второй мировой мешают расследованию взрывов на "Северных потоках"
Боеприпасы Второй мировой мешают расследованию взрывов на "Северных потоках"
Дания пообещала обнародовать результаты расследования, которое она ведет с Германией и Швецией 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T22:19+0400
2022-10-13T22:19+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Расследование повреждения ниток газопровода "Северный поток" затрудняют находящиеся на дне Балтийского моря боеприпасы, сохранившиеся со времен Второй мировой войны, заявил журналистам министр обороны Дании Мортен Бодсков, передает телеканал France24.Две утечки газа были обнаружены на "Северном потоке" и одна – возле острова Борнхольм на "Северном потоке – 2", который был заполнен после строительства техническим газом. Затем стало известно, что береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку. Причины ЧП пока неизвестны, однако власти ряда стран высказали мнение, что инциденты могли произойти из-за диверсии."Они проводили учения". Кому выгодна диверсия на "Северном потоке" >>"Это зона, в которой имеются боеприпасы – разорвавшиеся или нет – времен Второй мировой войны", – сказал он в кулуарах встречи альянса НАТО в Брюсселе."На дне моря много всего, так что это не так просто. Но работа продолжается и идет хорошо", – добавил министр.Бодсков отметил, что Дания совместно со Швецией и Германией ведет расследование, которое продвигается успешно, пообещав обнародовать его результаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, дания, германия, северный поток-2
в мире, новости, политика, дания, германия, северный поток-2
Боеприпасы Второй мировой мешают расследованию взрывов на "Северных потоках"
22:19 13.10.2022 (обновлено: 22:33 13.10.2022)
Дания пообещала обнародовать результаты расследования, которое она ведет с Германией и Швецией
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Расследование повреждения ниток газопровода "Северный поток" затрудняют находящиеся на дне Балтийского моря боеприпасы, сохранившиеся со времен Второй мировой войны, заявил журналистам министр обороны Дании Мортен Бодсков, передает телеканал France24.
Две утечки газа были обнаружены на "Северном потоке" и одна – возле острова Борнхольм на "Северном потоке – 2", который был заполнен после строительства техническим газом. Затем стало известно, что береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку. Причины ЧП пока неизвестны, однако власти ряда стран высказали мнение, что инциденты могли произойти из-за диверсии.
"Это зона, в которой имеются боеприпасы – разорвавшиеся или нет – времен Второй мировой войны", – сказал он в кулуарах встречи альянса НАТО в Брюсселе.
"На дне моря много всего, так что это не так просто. Но работа продолжается и идет хорошо", – добавил министр.
Бодсков отметил, что Дания совместно со Швецией и Германией ведет расследование, которое продвигается успешно, пообещав обнародовать его результаты.