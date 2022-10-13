https://sputnik-georgia.ru/20221013/conde-nast-traveller-rekomenduet-chitatelyam-otpravitsya-v-gruziyu-271305341.html

Conde Nast Traveller рекомендует читателям отправиться в Грузию

Conde Nast Traveller рекомендует читателям отправиться в Грузию

Издание рассказало своей аудитории о ценовой политике, кухне, моде и культурных достопримечательностях Грузии 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Влиятельный американский журнал путешествий Conde Nast Traveller, который называют библией для туристов, советует своим читателям посетить Грузию, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.Журналист издания Крис Шалк побывал в Грузии в рамках пресс-тура Национальной администрации туризма и поделился cобственными впечатлениями с читателями.В публикации также рассказывается о грузинских дизайнерах, их магазинах, продукции, коврах, антикварных вещах, украшениях и национальной одежде. Журналист советует аудитории локации, где можно остановиться, а также где питаться и покупать сувениры.В частности, автор статьи рассказал о блошином рынке Тбилиси. По словам журналиста, здесь можно встретить много интересных вещей, начиная от баночек для икры, заканчивая азербайджанскими монетами, декоративными кинжалами и фарфоровой посудой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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туризм, новости, грузия, тбилиси, туризм в грузии, национальная администрация туризма грузии, туризм, грузия делает ставку на туризм