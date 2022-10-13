Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221013/conde-nast-traveller-rekomenduet-chitatelyam-otpravitsya-v-gruziyu-271305341.html
Conde Nast Traveller рекомендует читателям отправиться в Грузию
Conde Nast Traveller рекомендует читателям отправиться в Грузию
Издание рассказало своей аудитории о ценовой политике, кухне, моде и культурных достопримечательностях Грузии 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T14:36+0400
2022-10-13T14:36+0400
туризм
новости
грузия
тбилиси
туризм в грузии
национальная администрация туризма грузии
туризм
грузия делает ставку на туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516316_0:982:2048:2134_1920x0_80_0_0_0280566ddab4e0ddc761253e107807ca.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Влиятельный американский журнал путешествий Conde Nast Traveller, который называют библией для туристов, советует своим читателям посетить Грузию, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.Журналист издания Крис Шалк побывал в Грузии в рамках пресс-тура Национальной администрации туризма и поделился cобственными впечатлениями с читателями.В публикации также рассказывается о грузинских дизайнерах, их магазинах, продукции, коврах, антикварных вещах, украшениях и национальной одежде. Журналист советует аудитории локации, где можно остановиться, а также где питаться и покупать сувениры.В частности, автор статьи рассказал о блошином рынке Тбилиси. По словам журналиста, здесь можно встретить много интересных вещей, начиная от баночек для икры, заканчивая азербайджанскими монетами, декоративными кинжалами и фарфоровой посудой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516316_0:790:2048:2326_1920x0_80_0_0_451b29aac2f7f0a455d2125e292560ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
туризм, новости, грузия, тбилиси, туризм в грузии, национальная администрация туризма грузии, туризм, грузия делает ставку на туризм
туризм, новости, грузия, тбилиси, туризм в грузии, национальная администрация туризма грузии, туризм, грузия делает ставку на туризм

Conde Nast Traveller рекомендует читателям отправиться в Грузию

14:36 13.10.2022
© photo: Sputnik / StringerТуристы на улице Шардена в старом Тбилиси среди кафе и ресторанов
Туристы на улице Шардена в старом Тбилиси среди кафе и ресторанов - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Издание рассказало своей аудитории о ценовой политике, кухне, моде и культурных достопримечательностях Грузии
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Влиятельный американский журнал путешествий Conde Nast Traveller, который называют библией для туристов, советует своим читателям посетить Грузию, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Журналист издания Крис Шалк побывал в Грузии в рамках пресс-тура Национальной администрации туризма и поделился cобственными впечатлениями с читателями.

"По клубным ценам она (Грузия – ред.) конкурент Берлина, в мире моды имеет восходящий профиль, а столица Грузии находится в авангарде моды Восточной Европы", - пишет автор в статье.

В публикации также рассказывается о грузинских дизайнерах, их магазинах, продукции, коврах, антикварных вещах, украшениях и национальной одежде. Журналист советует аудитории локации, где можно остановиться, а также где питаться и покупать сувениры.
В частности, автор статьи рассказал о блошином рынке Тбилиси. По словам журналиста, здесь можно встретить много интересных вещей, начиная от баночек для икры, заканчивая азербайджанскими монетами, декоративными кинжалами и фарфоровой посудой.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0