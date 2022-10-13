https://sputnik-georgia.ru/20221013/direktor-kliniki-vivamedi-prizvala-advokatov-obnarodovat-diagnoz-saakashvili-271310431.html

Директор клиники "Вивамеди" призвала адвокатов обнародовать диагноз Саакашвили

Директор клиники "Вивамеди" призвала адвокатов обнародовать диагноз Саакашвили

У адвокатов в распоряжении есть весь список диагностики Саакашвили, которую провели в клинике, утверждает Надирадзе 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T16:06+0400

2022-10-13T16:06+0400

2022-10-13T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Адвокаты должны обнародовать информацию о диагнозе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, чтобы завершить спекуляции вокруг состояния его здоровья, заявила директор гражданской клиники "Вивамеди" Нино Надирадзе.Американской адвокат Саакашвили Массимо Данджело на днях заявил, что у экс-президента случился приступ, когда к нему в палату пришли прокуроры. По его словам, у Саакашвили периодически поднимается давление и температура, и он не может есть.По ее словам, у адвокатов в распоряжении есть весь спектр диагностики, которую провели в клинике по всем направлениям. Как отметила Надирадзе, они и сейчас запросили полную информацию, документацию о пациенте за последнюю неделю."У них есть полная возможность обнародовать эти диагнозы… У клиники должно быть письменное согласие пациента, чтобы мы смогли обнародовать информацию о состоянии его здоровья. Мы не имеем на это права", - подчеркнула Надирадзе.По ее словам, для Саакашвили категорически неприемлема та среда, в которой он сейчас находится. "У него полная неприемлемость того положения, в котором он находится, что категорически усугубляет динамику быстрого восстановления", - отметила Надирадзе.При этом экс-президенту Михаилу Саакашвили поставлены все диагнозы, ведется лечение и врачи фактически подходят к фазе реабилитации, рассказала она."Могу сказать, что результаты лабораторного и инструментального исследования дают нам возможность, чтобы пациент вновь продолжал лечение в отделении терапии. Он не нуждается в интенсивном наблюдении, переводе в отделение интенсивной терапии, либо критической медицины", - сказала она.Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.Саакашвили уже осмотрели несколько иностранных экспертов, которые были приглашены по инициативе адвокатов. По их мнению, заключение экспертов вместе со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, общество, михаил саакашвили, тбилиси, возвращение и арест саакашвили