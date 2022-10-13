https://sputnik-georgia.ru/20221013/est-prichina-dlya-otkaza--glava-minyusta-gruzii-o-vydache-saakashvili-ukraine-271300770.html
"Есть причина для отказа" – глава Минюста Грузии о выдаче Саакашвили Украине
"Есть причина для отказа" – глава Минюста Грузии о выдаче Саакашвили Украине
Украинский суд постановил обратиться к властям Грузии с просьбой о временной выдаче Саакашвили Украине 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T13:33+0400
2022-10-13T13:33+0400
2022-10-13T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Есть законные основания для отказа в выдаче экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.Ранее украинский адвокат Саакашвили Вадим Заворитный заявил, что украинский суд поручил юстиции Украины обратиться к властям Грузии с просьбой о временной выдаче Саакашвили Украине, чтобы тот выступил перед судом по делу 2018 года, по которому экс-президент Грузии проходит потерпевшим.По его словам, даже в случае получения подобного запроса, у грузинской стороны есть законные основания для отказа."Саакашвили является осужденным по двум уголовным делам, и судебные процессы ведутся по остальным трем делам. Соответственно, если даже теоретически мы допустим, что поступит официальный запрос, то изначально существует четкая причина для отказа", – отметил Брегадзе.О том, что что Грузия не выдаст Украине Саакашвили и не будет играть в политические игры, ранее заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, батуми, грузинская мечта, украина, тбилисский городской суд
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, батуми, грузинская мечта, украина, тбилисский городской суд
"Есть причина для отказа" – глава Минюста Грузии о выдаче Саакашвили Украине
13:33 13.10.2022 (обновлено: 13:51 13.10.2022)
Украинский суд постановил обратиться к властям Грузии с просьбой о временной выдаче Саакашвили Украине
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Есть законные основания для отказа в выдаче экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.
Ранее украинский адвокат Саакашвили Вадим Заворитный заявил, что украинский суд поручил юстиции Украины обратиться к властям Грузии с просьбой о временной выдаче Саакашвили Украине, чтобы тот выступил перед судом по делу 2018 года, по которому экс-президент Грузии проходит потерпевшим.
"Официального запроса такого рода не поступало, поэтому обсуждение этого вопроса с нашей стороны может быть несколько нерелевантным. Однако, в случае поступления запроса такого типа, есть основания для отказа, предусмотренные международными договорами и законодательством Грузии", – заявил Брегадзе.
По его словам, даже в случае получения подобного запроса, у грузинской стороны есть законные основания для отказа.
"Саакашвили является осужденным по двум уголовным делам, и судебные процессы ведутся по остальным трем делам. Соответственно, если даже теоретически мы допустим, что поступит официальный запрос, то изначально существует четкая причина для отказа", – отметил Брегадзе.
О том, что что Грузия не выдаст Украине Саакашвили и не будет играть в политические игры, ранее заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.