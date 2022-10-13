https://sputnik-georgia.ru/20221013/est-prichina-dlya-otkaza--glava-minyusta-gruzii-o-vydache-saakashvili-ukraine-271300770.html

"Есть причина для отказа" – глава Минюста Грузии о выдаче Саакашвили Украине

"Есть причина для отказа" – глава Минюста Грузии о выдаче Саакашвили Украине

Украинский суд постановил обратиться к властям Грузии с просьбой о временной выдаче Саакашвили Украине 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Есть законные основания для отказа в выдаче экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.Ранее украинский адвокат Саакашвили Вадим Заворитный заявил, что украинский суд поручил юстиции Украины обратиться к властям Грузии с просьбой о временной выдаче Саакашвили Украине, чтобы тот выступил перед судом по делу 2018 года, по которому экс-президент Грузии проходит потерпевшим.По его словам, даже в случае получения подобного запроса, у грузинской стороны есть законные основания для отказа."Саакашвили является осужденным по двум уголовным делам, и судебные процессы ведутся по остальным трем делам. Соответственно, если даже теоретически мы допустим, что поступит официальный запрос, то изначально существует четкая причина для отказа", – отметил Брегадзе.О том, что что Грузия не выдаст Украине Саакашвили и не будет играть в политические игры, ранее заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, батуми, грузинская мечта, украина, тбилисский городской суд