https://sputnik-georgia.ru/20221013/film-rezhissera-iz-gruzii-predstavlen-na-londonskom-kinofestivale-271283301.html
Фильм режиссера из Грузии представлен на Лондонском кинофестивале
Фильм режиссера из Грузии представлен на Лондонском кинофестивале
Фильм грузинского режиссера представлен в категории "Любовь" 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T12:12+0400
2022-10-13T12:12+0400
2022-10-13T12:12+0400
великобритания
культура
новости
грузия
тбилиси
грузинское кино
грузинское кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0c/271283107_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d2b9b42c34cc469598c6a2c27e1b99f.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Полнометражный художественный фильм "Моя комната" грузинского режиссера Сосо Блиадзе представлен на Лондонском кинофестивале Британского института кино (BFI London Film Festival), который проходит в эти дни в столице Великобритании.Помимо конкурсной программы, фильмы на кинофестивале разделены тематически на секции: любовь, дебаты, смех, культ и другие. Фильм Блиадзе представлен в категории "Любовь".Над сценарием полнометражного фильма "Моя комната" работал Сосо Блиадзе с Таки Мумладзе, которая также предстала в главной роли вместе с актрисой Мариам Хундадзе.Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где приз за лучшее исполнение женской роли был вручен двум грузинским актерам – Таки Мумладзе и Мариам Хундадзе.Сосо Блиадзе родился в Тбилиси в 1986 году. Учился в Тбилисском государственном университете на факультете информатики. Также окончил Государственный университет им. Ш. Руставели по специальности "Режиссура игрового кино".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
великобритания
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0c/271283107_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c0d0428754997e4bf3a9d94d926b5d33.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
великобритания, культура, новости, грузия, тбилиси, грузинское кино, грузинское кино
великобритания, культура, новости, грузия, тбилиси, грузинское кино, грузинское кино
Фильм режиссера из Грузии представлен на Лондонском кинофестивале
Фильм грузинского режиссера представлен в категории "Любовь"
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Полнометражный художественный фильм "Моя комната" грузинского режиссера Сосо Блиадзе представлен на Лондонском кинофестивале Британского института кино (BFI London Film Festival), который проходит в эти дни в столице Великобритании.
BFI – Лондонский кинофестиваль, который ежегодно проводится в сотрудничестве с Британским институтом кино, был основан в 1957 году. На кинофестивале представлено более 300 игровых, документальных и короткометражных фильмов.
Помимо конкурсной программы, фильмы на кинофестивале разделены тематически на секции: любовь, дебаты, смех, культ и другие. Фильм Блиадзе представлен в категории "Любовь".
Над сценарием полнометражного фильма "Моя комната" работал Сосо Блиадзе с Таки Мумладзе, которая также предстала в главной роли вместе с актрисой Мариам Хундадзе.
Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где приз за лучшее исполнение женской роли был вручен двум грузинским актерам – Таки Мумладзе и Мариам Хундадзе.
Сосо Блиадзе родился в Тбилиси в 1986 году. Учился в Тбилисском государственном университете на факультете информатики. Также окончил Государственный университет им. Ш. Руставели по специальности "Режиссура игрового кино".