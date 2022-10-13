https://sputnik-georgia.ru/20221013/film-rezhissera-iz-gruzii-predstavlen-na-londonskom-kinofestivale-271283301.html

Фильм режиссера из Грузии представлен на Лондонском кинофестивале

Фильм режиссера из Грузии представлен на Лондонском кинофестивале

Фильм грузинского режиссера представлен в категории "Любовь" 13.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Полнометражный художественный фильм "Моя комната" грузинского режиссера Сосо Блиадзе представлен на Лондонском кинофестивале Британского института кино (BFI London Film Festival), который проходит в эти дни в столице Великобритании.Помимо конкурсной программы, фильмы на кинофестивале разделены тематически на секции: любовь, дебаты, смех, культ и другие. Фильм Блиадзе представлен в категории "Любовь".Над сценарием полнометражного фильма "Моя комната" работал Сосо Блиадзе с Таки Мумладзе, которая также предстала в главной роли вместе с актрисой Мариам Хундадзе.Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, где приз за лучшее исполнение женской роли был вручен двум грузинским актерам – Таки Мумладзе и Мариам Хундадзе.Сосо Блиадзе родился в Тбилиси в 1986 году. Учился в Тбилисском государственном университете на факультете информатики. Также окончил Государственный университет им. Ш. Руставели по специальности "Режиссура игрового кино".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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