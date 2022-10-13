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Грузия усилит работу в вопросах защиты интеллектуальной собственности

Грузия усилит работу в вопросах защиты интеллектуальной собственности

Развитие системы интеллектуальной собственности является одним из главных приоритетов правительства Грузии, заявил Чхенкели 13.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии работает над тем, чтобы усилить защиту интеллектуальной собственности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели встретился с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Дареном Тангом и обсудил с ним вопросы углубления двустороннего сотрудничества.По словам Чхенкели, развитие системы интеллектуальной собственности является одним из главных приоритетов правительства Грузии.По словам Чхенкели, в течение последних лет для обеспечения эффективной защиты интеллектуальной собственности осуществили не один проект.С помощью активного сотрудничества "Сакпатента" и WIPO разработана регулирующая правовая система интеллектуальной собственности, и осуществились важные образовательные и инновационные глобальные программы, направленные на развитие инновационной деятельности.Гендиректор WIPO положительно оценил проекты, осуществленные в направлении защиты интеллектуальной собственности, и выразил готовность углубить сотрудничество.WIPO является специализированным ведомством ООН, который объединяет 193 государства-члена. Грузия стала членом WIPO в 1991 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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