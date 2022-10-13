https://sputnik-georgia.ru/20221013/merab-kostava-yavlyaetsya-voploscheniem-istinno-gruzinskogo-kharaktera--premer--271308481.html

Мераб Костава является воплощением истинно грузинского характера – премьер

Мераб Костава является воплощением истинно грузинского характера – премьер

Величайший вклад Костава в независимость Грузии всегда будут помнить в нашей стране, заявил Гарибашвили 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T15:43+0400

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грузия

новости

мераб костава

ираклий гарибашвили

звиад гамсахурдия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузия всегда будут помнить о героической жизни Мераба Костава, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Со дня трагической гибели одного из видных представителей грузинского национально-освободительного движения, национального героя Грузии Мераба Костава, исполнилось 33 года.Костава погиб 13 октября 1989 года, в результате автокатастрофы, при невыясненных до конца по сегодняшний день всех деталей.В советский период Костава неоднократно подвергался репрессиям, арестам, ссылкам. В последний раз вернулся из ссылки в 1987 году и вместе со Звиадом Гамсахурдия продолжил борьбу за независимость Грузии.Мераб Костава писал стихи, философские, театральные, литературные эссе, переводил философские произведения известных писателей. За литературную деятельность Костава были присуждены премии Давида Агмашенебели и Союза писателей.Мераб Костава похоронен в Тбилиси, в Пантеоне писателей и общественных деятелей на Мтацминда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, мераб костава, ираклий гарибашвили, звиад гамсахурдия, тбилиси