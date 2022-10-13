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Мераб Костава является воплощением истинно грузинского характера – премьер
Мераб Костава является воплощением истинно грузинского характера – премьер
Величайший вклад Костава в независимость Грузии всегда будут помнить в нашей стране, заявил Гарибашвили 13.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузия всегда будут помнить о героической жизни Мераба Костава, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Со дня трагической гибели одного из видных представителей грузинского национально-освободительного движения, национального героя Грузии Мераба Костава, исполнилось 33 года.Костава погиб 13 октября 1989 года, в результате автокатастрофы, при невыясненных до конца по сегодняшний день всех деталей.В советский период Костава неоднократно подвергался репрессиям, арестам, ссылкам. В последний раз вернулся из ссылки в 1987 году и вместе со Звиадом Гамсахурдия продолжил борьбу за независимость Грузии.Мераб Костава писал стихи, философские, театральные, литературные эссе, переводил философские произведения известных писателей. За литературную деятельность Костава были присуждены премии Давида Агмашенебели и Союза писателей.Мераб Костава похоронен в Тбилиси, в Пантеоне писателей и общественных деятелей на Мтацминда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, мераб костава, ираклий гарибашвили, звиад гамсахурдия, тбилиси
грузия, новости, мераб костава, ираклий гарибашвили, звиад гамсахурдия, тбилиси

Мераб Костава является воплощением истинно грузинского характера – премьер

15:43 13.10.2022 (обновлено: 16:59 13.10.2022)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2022
© Government of Georgia
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Величайший вклад Костава в независимость Грузии всегда будут помнить в нашей стране, заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузия всегда будут помнить о героической жизни Мераба Костава, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Со дня трагической гибели одного из видных представителей грузинского национально-освободительного движения, национального героя Грузии Мераба Костава, исполнилось 33 года.

"Тринадцатого октября 1989 года Грузия потеряла одного из своих выдающихся детей, воплощение истинно грузинского характера – достоинства, силы и преданности родине. Преклоняюсь перед его светлой памятью. Величайший вклад Мераба Костава в независимость Грузии, его героическую жизнь всегда будут помнить в нашей стране", – говорится в заявлении премьера.

Костава погиб 13 октября 1989 года, в результате автокатастрофы, при невыясненных до конца по сегодняшний день всех деталей.
В советский период Костава неоднократно подвергался репрессиям, арестам, ссылкам. В последний раз вернулся из ссылки в 1987 году и вместе со Звиадом Гамсахурдия продолжил борьбу за независимость Грузии.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкПервый президент Грузии Звиад Константинович Гамсахурдиа (1939-1993), католическая монахиня Мать Тереза (1910-1997) и грузинский диссидент, музыкант и поэт Мераб Костава (1939-1989)
Первый президент Грузии Звиад Константинович Гамсахурдиа (1939-1993), католическая монахиня Мать Тереза (1910-1997) и грузинский диссидент, музыкант и поэт Мераб Костава (1939-1989) - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2022
Первый президент Грузии Звиад Константинович Гамсахурдиа (1939-1993), католическая монахиня Мать Тереза (1910-1997) и грузинский диссидент, музыкант и поэт Мераб Костава (1939-1989)
© photo: Sputnik
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Мераб Костава писал стихи, философские, театральные, литературные эссе, переводил философские произведения известных писателей. За литературную деятельность Костава были присуждены премии Давида Агмашенебели и Союза писателей.
Мераб Костава похоронен в Тбилиси, в Пантеоне писателей и общественных деятелей на Мтацминда.
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