Мераб Костава является воплощением истинно грузинского характера – премьер
15:43 13.10.2022 (обновлено: 16:59 13.10.2022)
Величайший вклад Костава в независимость Грузии всегда будут помнить в нашей стране, заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузия всегда будут помнить о героической жизни Мераба Костава, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Со дня трагической гибели одного из видных представителей грузинского национально-освободительного движения, национального героя Грузии Мераба Костава, исполнилось 33 года.
"Тринадцатого октября 1989 года Грузия потеряла одного из своих выдающихся детей, воплощение истинно грузинского характера – достоинства, силы и преданности родине. Преклоняюсь перед его светлой памятью. Величайший вклад Мераба Костава в независимость Грузии, его героическую жизнь всегда будут помнить в нашей стране", – говорится в заявлении премьера.
Костава погиб 13 октября 1989 года, в результате автокатастрофы, при невыясненных до конца по сегодняшний день всех деталей.
В советский период Костава неоднократно подвергался репрессиям, арестам, ссылкам. В последний раз вернулся из ссылки в 1987 году и вместе со Звиадом Гамсахурдия продолжил борьбу за независимость Грузии.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкПервый президент Грузии Звиад Константинович Гамсахурдиа (1939-1993), католическая монахиня Мать Тереза (1910-1997) и грузинский диссидент, музыкант и поэт Мераб Костава (1939-1989)
Первый президент Грузии Звиад Константинович Гамсахурдиа (1939-1993), католическая монахиня Мать Тереза (1910-1997) и грузинский диссидент, музыкант и поэт Мераб Костава (1939-1989)
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Мераб Костава писал стихи, философские, театральные, литературные эссе, переводил философские произведения известных писателей. За литературную деятельность Костава были присуждены премии Давида Агмашенебели и Союза писателей.
Мераб Костава похоронен в Тбилиси, в Пантеоне писателей и общественных деятелей на Мтацминда.