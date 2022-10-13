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Мэрия Тбилиси узаконила жилье 58 семьям
Мэрия Тбилиси узаконила жилье 58 семьям
В столице Грузии в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сот миллионов лари 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T17:07+0400
2022-10-13T17:07+0400
2022-10-13T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси узаконила жилье 58 семьям, проживающим в Исанском, Крцанисском и Мтацминдском районах столицы, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что жилплощади еще 260 семей, проживающих в разных районах Тбилиси, будут узаконены. В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сот миллионов лари.В четверг 58 семей получили жилье по символичной цене в размере 1 лари. Соответствующие документы жителям столицы передал мэр Каха Каладзе. Он поздравил граждан и заявил, что программа продолжится и в будущем.На данном этапе в рамках программы жилплощади будут узаконены 25 семьям в районе Надзаладеви, в районе Исани - 43 семьям, в районе Мтацминда - 11 семьям, в районе Ваке - 51 семье, в районе Глдани – 31, в районе Крцаниси – девяти семьям, в районе Сабуртало – 19 семьям, в районе Самгори – 71 семье.С 2018 года по сей день жилплощадь узаконили около 2,5 тысячи семей. Помимо этого, мэрия Тбилиси получило сотни заявлений, которые рассматриваются. Как отмечают в столичном муниципалитете, удовлетворение граждан жилплощадью проходит поэтапно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, общество, грузия, каха каладзе, тбилиси
Мэрия Тбилиси узаконила жилье 58 семьям
В столице Грузии в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сот миллионов лари
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси узаконила жилье 58 семьям, проживающим в Исанском, Крцанисском и Мтацминдском районах столицы, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что жилплощади еще 260 семей, проживающих в разных районах Тбилиси, будут узаконены. В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сот миллионов лари.
В четверг 58 семей получили жилье по символичной цене в размере 1 лари. Соответствующие документы жителям столицы передал мэр Каха Каладзе. Он поздравил граждан и заявил, что программа продолжится и в будущем.
"Мы помогли многим людям и обрадовали не одну семью. Хочу еще раз обратиться к гражданам, если у вас есть проблема в связи узакониванием жилой площади, вы обязательно должны обратиться к вашей же районной администрации, где вам детально объяснят, какая вам нужна документация, чтобы отправить в мэрию", - заявил Каладзе.
На данном этапе в рамках программы жилплощади будут узаконены 25 семьям в районе Надзаладеви, в районе Исани - 43 семьям, в районе Мтацминда - 11 семьям, в районе Ваке - 51 семье, в районе Глдани – 31, в районе Крцаниси – девяти семьям, в районе Сабуртало – 19 семьям, в районе Самгори – 71 семье.
С 2018 года по сей день жилплощадь узаконили около 2,5 тысячи семей. Помимо этого, мэрия Тбилиси получило сотни заявлений, которые рассматриваются. Как отмечают в столичном муниципалитете, удовлетворение граждан жилплощадью проходит поэтапно.