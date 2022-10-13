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Международный саммит "Этнофест 2022" пройдет в Тбилиси
Международный саммит "Этнофест 2022" пройдет в Тбилиси
Цель саммита – профессиональный обмен опытом, а также развитие традиционного ремесла 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T08:31+0400
2022-10-13T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Международный саммит традиционного промысла и дизайна "Этнофест 2022" в третий раз соберет в Тбилиси мастеров и дизайнеров из разных стран, сообщают организаторы."Этнофест" – это ежегодная встреча производителей традиционного промысла и дизайна. Цель саммита – профессиональный обмен опытом, а также развитие традиционного ремесла для экономического роста стран.В рамках саммита, который пройдет 14-15 октября, мастера и производители из Грузии, Армении и Азербайджана представят продукцию в Выставочном центре Expo Georgia в павильонах №4, 5 и 6.В программе саммита также презентации и публичные лекции от мастеров из Чехии, Украины, множество образовательных выставок, консультаций и встреч с экспертами.На закрытии саммита, 16 октября, состоится церемония награждения победителей конкурса "Лучший стенд".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси, армения, азербайджан, expo georgia
грузия, новости, тбилиси, армения, азербайджан, expo georgia
Международный саммит "Этнофест 2022" пройдет в Тбилиси
Цель саммита – профессиональный обмен опытом, а также развитие традиционного ремесла
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Международный саммит традиционного промысла и дизайна "Этнофест 2022" в третий раз соберет в Тбилиси мастеров и дизайнеров из разных стран, сообщают организаторы.
"Этнофест" – это ежегодная встреча производителей традиционного промысла и дизайна. Цель саммита – профессиональный обмен опытом, а также развитие традиционного ремесла для экономического роста стран.
В рамках саммита, который пройдет 14-15 октября, мастера и производители из Грузии, Армении и Азербайджана представят продукцию в Выставочном центре Expo Georgia в павильонах №4, 5 и 6.
В программе саммита также презентации и публичные лекции от мастеров из Чехии, Украины, множество образовательных выставок, консультаций и встреч с экспертами.
На закрытии саммита, 16 октября, состоится церемония награждения победителей конкурса "Лучший стенд".