https://sputnik-georgia.ru/20221013/minkult-podaril-teatram-tbilisi-i-regionov-novye-mikroavtobusy-271312720.html

Минкульт подарил театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы

Минкульт подарил театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы

Цулукиани поздравила худруков театров и пожелала им удачных гастролей 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T18:29+0400

2022-10-13T18:29+0400

2022-10-13T18:29+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

тбилиси

кутаиси

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Десяти театрам, среди которых два тбилисских и восемь региональных, были переданы новые микроавтобусы от министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, об этом говорится в сообщении ведомства.Каждый микроавтобус украшен индивидуальной театральной символикой. В церемонии передачи транспорта приняли участие министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, а также художественные руководители и представители театров. Цулукиани поздравила художественных руководителей театров и пожелала им удачных гастролей и творческой деятельности.Среди театров, которым передали микроавтобусы:Министерство культуры объявило тендер на закупку десяти микроавтобусов 25 февраля 2022 года: в нем победила компания "Сенамоторс", с которой 8 апреля 2022 года был заключен договор. Цена микроавтобусов составила 1 061 480 лари (более 380 тысяч долларов).Министерство начало работать над проблемой транспорта в театрах с 2021 года. Ведомство продолжает работу по обновлению автотранспорта для театров, чтобы к 2023 году оснастить новейшими автомобилями еще 10 театров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, тбилиси, кутаиси, тея цулукиани, новости, общество, грузия, культура, театр