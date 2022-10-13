Минкульт подарил театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистерство культуры передало театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Цулукиани поздравила худруков театров и пожелала им удачных гастролей
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Десяти театрам, среди которых два тбилисских и восемь региональных, были переданы новые микроавтобусы от министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, об этом говорится в сообщении ведомства.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистерство культуры передало театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы
Министерство культуры передало театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Каждый микроавтобус украшен индивидуальной театральной символикой. В церемонии передачи транспорта приняли участие министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, а также художественные руководители и представители театров.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистерство культуры передало театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы
Министерство культуры передало театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Цулукиани поздравила художественных руководителей театров и пожелала им удачных гастролей и творческой деятельности.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистерство культуры передало театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы
Министерство культуры передало театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Среди театров, которым передали микроавтобусы:
Тбилисский театр юного зрителя им. Н. Думбадзе
Государственный кукольный театр им. Г. Микеладзе
Кутаисский государственный кукольный театр им. Я. Гогебашвили
Дманисский государственный драмтеатр им. З. Кверенчхиладзе
Зестафонский государственный драмтеатр им. У. Чхеидзе
Озургетский государственный драмтеатр им. А. Цуцунава
Кутаисский государственный драмтеатр им. Л. Месхишвили
Потийский государственный театр им. В. Гуния
Тбилисский государственный армянский драмтеатр им. П. Адамяна
Месхетский государственный драмтеатр (Ахалцихе).
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистерство культуры передало театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы
Министерство культуры передало театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Министерство культуры объявило тендер на закупку десяти микроавтобусов 25 февраля 2022 года: в нем победила компания "Сенамоторс", с которой 8 апреля 2022 года был заключен договор. Цена микроавтобусов составила 1 061 480 лари (более 380 тысяч долларов).
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистерство культуры передало театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы
Министерство культуры передало театрам Тбилиси и регионов новые микроавтобусы
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Министерство начало работать над проблемой транспорта в театрах с 2021 года. Ведомство продолжает работу по обновлению автотранспорта для театров, чтобы к 2023 году оснастить новейшими автомобилями еще 10 театров.