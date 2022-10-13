https://sputnik-georgia.ru/20221013/molitvy-na-pokrov-2022-o-chem-prosyat-presvyatuyu-bogoroditsu-271279900.html

Молитвы на Покров 2022: о чем просят Пресвятую Богородицу

Молитвы на Покров 2022: о чем просят Пресвятую Богородицу

Покров Пресвятой Богородицы православная церковь отмечает 14 октября – в этот день верующие вспоминают чудесное явление Богоматери, которая защитила молящихся... 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T11:50+0400

2022-10-13T11:50+0400

2022-10-13T11:50+0400

справки

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Это чудо произошло во Влахернской церкви Константинополя в 910-м, где хранились головной покров, пояс и риза Пресвятой Богородицы.Sputnik Грузия предлагает накануне праздника еще раз вспомнить историю чудесного явления Богоматери во Влахернской церкви, а также публикует молитвы, посвященные Покрову Пресвятой Богородицы и рассказывает, о чем в этот день просят Божью Матерь.Покров Пресвятой БогородицыПо преданию, во время правления императора Льва VI (Мудрого), Константинополь осаждали полчища врагов. Храм для жителей осажденного города стал единственным прибежищем, где люди возносили молитвы Господу и просили о спасении от варваров.Чудо произошло, когда все находившиеся в храме, в том числе император и императрица, горячо молились во время всенощного бдения. Пресвятую Богородицу, коленопреклоненно возносящую молитвы о спасении народа, увидели юродивый Андрей и его ученик Епифаний, находящиеся в храме среди молящихся. Затем Божья Матерь подошла к Престолу и помолившись еще раз, сняла покрывало со Своей головы и накрыла им людей, молящихся в храме, как бы защищая их от врагов.Покров сиял в руках Пресвятой Богородицы, окруженной святыми и ангелами. Исчезла Божья Матерь так же незаметно и внезапно, как и появилась.Враг отступил от Константинополя. Так Пресвятая спасла город от разорения, а людей от гибели. Люди стали возносить молитвы к Богородице и просить Ее о защите и "покрове".Русская церковь установила праздник в XII веке – именно покровительству Богоматери приписывают многочисленные победы русского воинства.Покров на Нерли – один из самых красивых и неповторимых православных храмов, который построил князь Владимир Боголюбский в честь Покрова Пресвятой Богородицы в 1165-м.Богородицу по сей день считают главной заступницей – во многих домах можно увидеть икону "Покров Пресвятой Богородицы", которую верующие просят защитить дом от непрошеных гостей, даруя ему уют, тепло и мир.О чем просятС древних времен Покров Пресвятой Богородицы считают особенным днем – днем, когда будут все молитвы услышаны.Пресвятой Богородице возносят молитвы во время внешней угрозы, когда стране грозит опасность от захватчиков. Также молитва перед иконой "Покров Пресвятой Богородицы" поддерживает человека в борьбе с соблазнами – покрывало Богородицы как своеобразный духовный щит, ограждает от разных искушений.У Пресвятой Богородицы, которая держит Свой сияющий покров над нами, просят о любой помощи – исцелении, материальном благосостоянии, улучшении жизненных условий и обретении своей второй половинки.Молитвы на ПокровМолитва первая:О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, небесе и земли Царице, града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим, и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего: пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения, милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Молитва втораяЦарице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки