https://sputnik-georgia.ru/20221013/muzhchina-pogib-ot-udara-tokom-v-gornoy-adzharii-271323553.html

Мужчина погиб от удара током в горной Аджарии

Мужчина погиб от удара током в горной Аджарии

Несчастный случай произошел днем, когда 34-летний мужчина пилил с отцом дерево во дворе 13.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Мужчина у себя во дворе в районе Хелвачаури в горной Аджарии задел высоковольтную линию электропередачи и скончался на месте, сообщает телеканал Рустави 2.По данным телеканала, несчастный случай произошел днем, когда 34-летний мужчина пилил с отцом дерево во дворе.Погибший не заметил провода и коснулся его рукой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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