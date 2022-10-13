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https://sputnik-georgia.ru/20221013/muzhchina-pogib-ot-udara-tokom-v-gornoy-adzharii-271323553.html
Мужчина погиб от удара током в горной Аджарии
Мужчина погиб от удара током в горной Аджарии
Несчастный случай произошел днем, когда 34-летний мужчина пилил с отцом дерево во дворе 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T22:43+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Мужчина у себя во дворе в районе Хелвачаури в горной Аджарии задел высоковольтную линию электропередачи и скончался на месте, сообщает телеканал Рустави 2.По данным телеканала, несчастный случай произошел днем, когда 34-летний мужчина пилил с отцом дерево во дворе.Погибший не заметил провода и коснулся его рукой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, аджария

Мужчина погиб от удара током в горной Аджарии

22:43 13.10.2022 (обновлено: 23:09 13.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112 едет по вызову
Скорая помощь 112 едет по вызову - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Несчастный случай произошел днем, когда 34-летний мужчина пилил с отцом дерево во дворе
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Мужчина у себя во дворе в районе Хелвачаури в горной Аджарии задел высоковольтную линию электропередачи и скончался на месте, сообщает телеканал Рустави 2.
По данным телеканала, несчастный случай произошел днем, когда 34-летний мужчина пилил с отцом дерево во дворе.
Погибший не заметил провода и коснулся его рукой.
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