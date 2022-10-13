https://sputnik-georgia.ru/20221013/na-zapade-gruzii-vyyavili-fakty-nezakonnoy-transportirovki-drov-271300108.html
На западе Грузии выявили факты незаконной транспортировки дров
На западе Грузии выявили факты незаконной транспортировки дров
В общей сложности изъято 105 кубических метров дров разного размера 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T12:53+0400
2022-10-13T12:53+0400
2022-10-13T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили в регионе Имерети пять фактов незаконной транспортировки лесоматериалов в большом количестве, сообщает пресс-служба ведомства.В районах Цхалтубо и Хони граждане перевозили на грузовых автомобилях дрова без соответствующего документа.Из автотранспортных средств в целом изъято 105 кубических метров дров разного размера.Автотранспортные средства опечатаны. Составлена соответствующая документация. Для дальнейшего реагирования материалы отправлены в соответствующие ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, цхалтубо, имерети
грузия, новости, происшествия, цхалтубо, имерети
На западе Грузии выявили факты незаконной транспортировки дров
В общей сложности изъято 105 кубических метров дров разного размера
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору окружающей среды Грузии выявили в регионе Имерети пять фактов незаконной транспортировки лесоматериалов в большом количестве, сообщает пресс-служба ведомства.
В районах Цхалтубо и Хони граждане перевозили на грузовых автомобилях дрова без соответствующего документа.
Из автотранспортных средств в целом изъято 105 кубических метров дров разного размера.
Автотранспортные средства опечатаны. Составлена соответствующая документация. Для дальнейшего реагирования материалы отправлены в соответствующие ведомства.