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НАСА вновь перенесла запуск беспилотной миссии на Луну

НАСА вновь перенесла запуск беспилотной миссии на Луну

Запуск, который должен стать первым испытательным полетом ракеты-носителя и самого космического корабля, уже многократно откладывался по технических причинам 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В американском космическом агентстве NASA объявили о новой попытке запуска беспилотной миссии корабля Orion на орбиту Луны – он запланирован на 14 ноября, сообщило НАСА в среду.Отмечается, что пусковое окно, во время которого сверхтяжелая ракета-носитель SLS должна вывести на орбиту космический корабль Orion, откроется в 00.07 по времени Восточного побережья США. В рамках миссии корабль должен совершить беспилотный полет по лунной орбите, после чего вернуться на Землю. В случае успешного запуска, возвращение корабля намечено на 9 декабря, сообщили в НАСА.Запуск, который должен стать первым испытательным полетом ракеты-носителя и самого космического корабля, уже многократно откладывался по технических причинам. НАСА заявляет, что полет состоится по мере готовности к нему, подчеркивая необходимость обеспечения безопасности полетов с учетом подготовки к будущим пилотируемым миссиям Orion.В связи с новой плановой датой старта, ракета-носитель с кораблем вернется на стартовую площадку 4 ноября. Ранее они были убраны с нее на время прохождения во Флориде урагана "Иан". Все необходимые работы в НАСА названы стандартными: они включают замену небольших участков тепловой защиты, зарядку или замену аккумуляторов ракеты, полезной нагрузки и системы аварийного прекращения полета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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