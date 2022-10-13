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"Он враг Грузии" - в Тбилиси ответили на заявление советника Зеленского
"Он враг Грузии" - в Тбилиси ответили на заявление советника Зеленского
Такие заявления делаются против грузинского государства, уверен депутат 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T16:47+0400
2022-10-13T16:47+0400
2022-10-13T17:19+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не разбирается в международных отношениях и превратился во врага грузинского государства, заявил глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.Подоляк в интервью грузинскому телеканалу "Формула" заявил, что правительство Грузии играет в политические игры и часто в его заявлениях слышна российская позиция.При этом он подчеркнул, что советник главы Офиса президента Украины сознательно проявляет неприязнь к Грузии."Если он думает, что своими заявлениями только вредит правительству и преследует какие-то партийные интересы, то очень ошибается, потому что такие заявления делаются против грузинского государства, и он делает это не в первый раз. Я уже уверен, что он делает это сознательно, и это прямое противостояние Грузии", -сказал Самхарадзе.Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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"Он враг Грузии" - в Тбилиси ответили на заявление советника Зеленского
16:47 13.10.2022 (обновлено: 17:19 13.10.2022)
Такие заявления делаются против грузинского государства, уверен депутат
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не разбирается в международных отношениях и превратился во врага грузинского государства, заявил глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.
Подоляк в интервью грузинскому телеканалу "Формула" заявил, что правительство Грузии играет в политические игры и часто в его заявлениях слышна российская позиция.
"Я не знаю, насколько Подоляк разбирается в международных отношениях, но думаю, что он вообще не разбирается в этой области. Я призываю его изучить резолюции, которые поддерживает Грузия в отношении Украины, и если он найдет и прочитает эти резолюции, он, вероятно, больше не будет делать таких постыдных заявлений. Однако очень печально, что Подоляк превратился во врага грузинского государства", - сказал Самхарадзе журналистам.
При этом он подчеркнул, что советник главы Офиса президента Украины сознательно проявляет неприязнь к Грузии.
"Если он думает, что своими заявлениями только вредит правительству и преследует какие-то партийные интересы, то очень ошибается, потому что такие заявления делаются против грузинского государства, и он делает это не в первый раз. Я уже уверен, что он делает это сознательно, и это прямое противостояние Грузии", -сказал Самхарадзе.
Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.