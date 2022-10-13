https://sputnik-georgia.ru/20221013/on-vrag-gruzii---v-tbilisi-otvetili-na-zayavlenie-sovetnika-zelenskogo-271315718.html

"Он враг Грузии" - в Тбилиси ответили на заявление советника Зеленского

"Он враг Грузии" - в Тбилиси ответили на заявление советника Зеленского

Такие заявления делаются против грузинского государства, уверен депутат 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T16:47+0400

2022-10-13T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не разбирается в международных отношениях и превратился во врага грузинского государства, заявил глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.Подоляк в интервью грузинскому телеканалу "Формула" заявил, что правительство Грузии играет в политические игры и часто в его заявлениях слышна российская позиция.При этом он подчеркнул, что советник главы Офиса президента Украины сознательно проявляет неприязнь к Грузии."Если он думает, что своими заявлениями только вредит правительству и преследует какие-то партийные интересы, то очень ошибается, потому что такие заявления делаются против грузинского государства, и он делает это не в первый раз. Я уже уверен, что он делает это сознательно, и это прямое противостояние Грузии", -сказал Самхарадзе.Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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