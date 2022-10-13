https://sputnik-georgia.ru/20221013/onlayn-press-konferentsiya-vliyanie-mirovykh-protsessov-na-vnutrennyuyu-politiku-gruzii-271431984.html
Онлайн-пресс-конференция: Влияние мировых процессов на внутреннюю политику Грузии
Онлайн-пресс-конференция: Влияние мировых процессов на внутреннюю политику Грузии
Онлайн-пресс-конференция на тему "Влияние мировых процессов на внутреннюю политику Грузии" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 13... 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T12:10+0400
2022-10-13T12:10+0400
2022-10-18T15:20+0400
пресс-центр
грузия
политика
петре мамрадзе
анонсы
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В ходе пресс-конференции директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре МАМРАДЗЕ расскажет о том, как ситуация в мировой политике отражается на внутриполитических процессах в стране.Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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грузия, политика, петре мамрадзе, анонсы
грузия, политика, петре мамрадзе, анонсы
Онлайн-пресс-конференция: Влияние мировых процессов на внутреннюю политику Грузии
12:10 13.10.2022 (обновлено: 15:20 18.10.2022)
Онлайн-пресс-конференция на тему "Влияние мировых процессов на внутреннюю политику Грузии" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 13 октября, в 18:00.
В ходе пресс-конференции директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре МАМРАДЗЕ расскажет о том, как ситуация в мировой политике отражается на внутриполитических процессах в стране.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.