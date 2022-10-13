https://sputnik-georgia.ru/20221013/onlayn-press-konferentsiya-vliyanie-mirovykh-protsessov-na-vnutrennyuyu-politiku-gruzii-271431984.html

Онлайн-пресс-конференция: Влияние мировых процессов на внутреннюю политику Грузии

Онлайн-пресс-конференция: Влияние мировых процессов на внутреннюю политику Грузии

Онлайн-пресс-конференция на тему "Влияние мировых процессов на внутреннюю политику Грузии" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 13... 13.10.2022, Sputnik Грузия

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пресс-центр

грузия

политика

петре мамрадзе

анонсы

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В ходе пресс-конференции директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре МАМРАДЗЕ расскажет о том, как ситуация в мировой политике отражается на внутриполитических процессах в стране.Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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грузия, политика, петре мамрадзе, анонсы