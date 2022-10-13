https://sputnik-georgia.ru/20221013/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-grafik-otklyucheniy-271278347.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график отключений

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график отключений

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 13.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 13 октября, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районах Мтацминда и Крцаниси в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Горгасали и Гулия (частично). С 10:00 до 15:00 – села Коджори, с 11:00 до 14:00 – ул. Макашвили (частично).В Надзаладеви света с 10:00 до 18:00 часов не будет у населения ул. Цотне Дадиани (частично).В Сабуртало – с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Геловани (частично), ул. Готуа (частично), Симона Чиковани, Гагарина, Бахтрионской, Кутузова, Сабурталинской, Гамрекели и Сулхана Цинцадзе.В районе Исани сбои с электроподачей с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей поселка Аэродрома (частично), поселка Навтлуги, поселка Восьмого Легиона (частично), пр. монаха Габриела Салосского, ул. Зандукели, Андгуладзе, Серги Джикия, Кобуладзе, Иосеба и Леона Орбели, Чочуа, Харабадзе, Александра Цулукидзе, Зураба Бегиашвили, Давида Кватчантирадзе, Накашидзе-Болквадзе, Закария Мхаргрдзели и Завриева.В Самгори — с 11:00 до 15:00 жителей Кахетинского шоссе, поселка Алексеевка (частично), поселка Нижняя Алексеевка (частично), Военного поселка (частично), поселка Орхеви (частично), ул. Твалчрелидзе, Михаила Гахокидзе, Маисурадзе, Евгении Маисурадзе, Кизикской, Энукидзе, Чичинадзе и Мебагеобис.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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