https://sputnik-georgia.ru/20221013/premer-gruzii-obsudil-vazhnost-privlecheniya-investitsiy-so-svoim-spetssovetnikom-271303493.html
Премьер Грузии обсудил важность привлечения инвестиций со своим спецсоветником
Премьер Грузии обсудил важность привлечения инвестиций со своим спецсоветником
Стороны обсудили прогресс в направлении восстановления экономики и беспрецедентно высокий экономический рост 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T13:13+0400
2022-10-13T13:13+0400
2022-10-13T14:00+0400
экономика
грузия
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ираклий гарибашвили
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мгимо
европейский инвестиционный банк
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил со своим спецсоветником Вазилом Худаком экономические тенденции в стране, а также текущие и планируемые инвестиционные проекты, сообщает пресс-служба администрации правительства.Был отмечен прогресс в плане восстановления экономики, а именно беспрецедентно высокий экономический рост, достигнутый в результате правильной и разумной политики правительств Грузии. И все это фоне нынешней рецессии в мире, сказано в сообщении.Там же отмечено, что сохранение этих положительных показателей является приоритетом экономической команды правительства.На встрече Гарибашвили подчеркнул, что увеличение инвестиций будет способствовать более быстрому развитию экономики, что принесет больше доходов гражданам Грузии.Гарибашвили представил специального советника в направлении привлечения иностранных инвестиций –выпускника МГИМО, бывшего вице-президента Европейского инвестиционного банка и бывшего министра финансов Словакии Вазила Худака в мае прошлого года. В условиях сложной ситуации, вызванной коронавирусом, на него возложена миссия помочь Грузии в восстановлении экономики.Реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев - 10,3%.Что касается прямых иностранных инвестиций, по данным за первое полугодие 2022 года их объем, по предварительной оценке, вырос на 102% по сравнению с январем-июнем 2021 года и составил 922,9 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, вазил худак, тбилиси, словакия, мгимо, европейский инвестиционный банк
Премьер Грузии обсудил важность привлечения инвестиций со своим спецсоветником
13:13 13.10.2022 (обновлено: 14:00 13.10.2022)
Стороны обсудили прогресс в направлении восстановления экономики и беспрецедентно высокий экономический рост
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил со своим спецсоветником Вазилом Худаком экономические тенденции в стране, а также текущие и планируемые инвестиционные проекты, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Был отмечен прогресс в плане восстановления экономики, а именно беспрецедентно высокий экономический рост, достигнутый в результате правильной и разумной политики правительств Грузии. И все это фоне нынешней рецессии в мире, сказано в сообщении.
Там же отмечено, что сохранение этих положительных показателей является приоритетом экономической команды правительства.
На встрече Гарибашвили подчеркнул, что увеличение инвестиций будет способствовать более быстрому развитию экономики, что принесет больше доходов гражданам Грузии.
Гарибашвили представил специального советника в направлении привлечения иностранных инвестиций –выпускника МГИМО, бывшего вице-президента Европейского инвестиционного банка и бывшего министра финансов Словакии Вазила Худака в мае прошлого года.
В условиях сложной ситуации, вызванной коронавирусом, на него возложена миссия помочь Грузии в восстановлении экономики.
Реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев - 10,3%.
Что касается прямых иностранных инвестиций, по данным за первое полугодие 2022 года их объем, по предварительной оценке, вырос на 102% по сравнению с январем-июнем 2021 года и составил 922,9 миллиона долларов.