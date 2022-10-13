https://sputnik-georgia.ru/20221013/prezident-gruzii-soboleznuet-v-svyazi-tragedii-v-tbilisi-271320446.html
Президент Грузии соболезнует в связи трагедии в Тбилиси
Президент Грузии соболезнует в связи трагедии в Тбилиси
Подобная трагедия не должна повториться и никто не больше должен такое пережить, заявила президент 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T20:01+0400
2022-10-13T20:01+0400
2022-10-13T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семье девочки погибшей от последсвтий удара током в фонтане парка ВакеВ четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в Ваке парке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.По информации мэра Тбилиси Кахи Каладзе, главным контрактором была компания "Грин сервис" и перед сдачей фонтана в эксплуатацию соответствующие службы проверили его.Буквально на днях завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, саломе зурабишвили
грузия, новости, происшествия, саломе зурабишвили
Президент Грузии соболезнует в связи трагедии в Тбилиси
Подобная трагедия не должна повториться и никто не больше должен такое пережить, заявила президент
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семье девочки погибшей от последсвтий удара током в фонтане парка Ваке
В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в Ваке парке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.
"Невозможно подобрать слова для того, чтобы говорить о случившемся. Подобная трагедия не должна повториться, и никто не должен такое пережить. Как человек я потрясена и разделяю боль родителей, семьи и всей Грузии" - написала президент Грузии в соцсети.
По информации мэра Тбилиси Кахи Каладзе, главным контрактором была компания "Грин сервис" и перед сдачей фонтана в эксплуатацию соответствующие службы проверили его.
Буквально на днях завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).