https://sputnik-georgia.ru/20221013/pri-posolstvakh-gruzii-poyavyatsya-administrativnye-menedzhery-271171849.html
При посольствах Грузии появятся административные менеджеры
При посольствах Грузии появятся административные менеджеры
Административный менеджер будет заниматься финансовой и бухгалтерской деятельностью 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T08:01+0400
2022-10-13T08:01+0400
2022-10-13T08:01+0400
грузия
илья дарчиашвили
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политика
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ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. В посольствах и консульствах Грузии по всему миру появится новая должность – административный менеджер, говорится в приказе министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили.Приказ об изменении постановления "О правила деятельности дипломатических представительств Грузии за рубежом и типовом уставе" вступит в силу с 15 октября.Согласно приказу, административный менеджер будет заниматься финансовой и бухгалтерской деятельностью, осуществлять закупки и обеспечивать учет и опись имущества посольства.До назначения на должность – желающие должны пройти специальный курс и сдать сертификационный экзамен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, илья дарчиашвили, новости, политика
грузия, илья дарчиашвили, новости, политика
При посольствах Грузии появятся административные менеджеры
Административный менеджер будет заниматься финансовой и бухгалтерской деятельностью
ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. В посольствах и консульствах Грузии по всему миру появится новая должность – административный менеджер, говорится в приказе министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили.
Приказ
об изменении постановления "О правила деятельности дипломатических представительств Грузии за рубежом и типовом уставе" вступит в силу с 15 октября.
Согласно приказу, административный менеджер будет заниматься финансовой и бухгалтерской деятельностью, осуществлять закупки и обеспечивать учет и опись имущества посольства.
До назначения на должность – желающие должны пройти специальный курс и сдать сертификационный экзамен.