https://sputnik-georgia.ru/20221013/pri-posolstvakh-gruzii-poyavyatsya-administrativnye-menedzhery-271171849.html

При посольствах Грузии появятся административные менеджеры

При посольствах Грузии появятся административные менеджеры

Административный менеджер будет заниматься финансовой и бухгалтерской деятельностью 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T08:01+0400

2022-10-13T08:01+0400

2022-10-13T08:01+0400

грузия

илья дарчиашвили

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/94/234329468_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a098e18c56c7e1ed9033c2fe5019b6e9.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. В посольствах и консульствах Грузии по всему миру появится новая должность – административный менеджер, говорится в приказе министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили.Приказ об изменении постановления "О правила деятельности дипломатических представительств Грузии за рубежом и типовом уставе" вступит в силу с 15 октября.Согласно приказу, административный менеджер будет заниматься финансовой и бухгалтерской деятельностью, осуществлять закупки и обеспечивать учет и опись имущества посольства.До назначения на должность – желающие должны пройти специальный курс и сдать сертификационный экзамен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, илья дарчиашвили, новости, политика