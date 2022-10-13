https://sputnik-georgia.ru/20221013/slozhno-nayti-slova---premer-o-gibeli-devochki-iz-za-intsidenta-v-parke-vake-v-tbilisi-271309224.html

"Сложно найти слова" – премьер о гибели девочки из-за инцидента в парке Ваке в Тбилиси

"Сложно найти слова" – премьер о гибели девочки из-за инцидента в парке Ваке в Тбилиси

Премьер пообещал строжайшее реагирование следственных органов на гибель подростка в Тбилиси 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T15:02+0400

2022-10-13T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье 13-летней девочки, которая скончалась после удара током в парке Ваке в Тбилиси.Током ударило троих подростков, которые спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна девочка скончалась уже в стационаре.Премьер отметил, что следствие уже началось. "Будут установлены причины трагедии и будет строжайшее реагирование", – сказал Гарибашвили. Буквально на днях завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).

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