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"Сложно найти слова" – премьер о гибели девочки из-за инцидента в парке Ваке в Тбилиси
"Сложно найти слова" – премьер о гибели девочки из-за инцидента в парке Ваке в Тбилиси
Премьер пообещал строжайшее реагирование следственных органов на гибель подростка в Тбилиси 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T15:02+0400
2022-10-13T15:02+0400
2022-10-13T16:03+0400
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ираклий гарибашвили
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье 13-летней девочки, которая скончалась после удара током в парке Ваке в Тбилиси.Током ударило троих подростков, которые спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна девочка скончалась уже в стационаре.Премьер отметил, что следствие уже началось. "Будут установлены причины трагедии и будет строжайшее реагирование", – сказал Гарибашвили. Буквально на днях завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).
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новости, грузия, ираклий гарибашвили, тбилиси, происшествия
новости, грузия, ираклий гарибашвили, тбилиси, происшествия
"Сложно найти слова" – премьер о гибели девочки из-за инцидента в парке Ваке в Тбилиси
15:02 13.10.2022 (обновлено: 16:03 13.10.2022)
Премьер пообещал строжайшее реагирование следственных органов на гибель подростка в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования семье 13-летней девочки, которая скончалась после удара током в парке Ваке в Тбилиси.
Током ударило троих подростков, которые спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна девочка скончалась уже в стационаре.
"Сложно найти слова, чтобы передать боль, которую испытываю из-за случившейся в парке Ваке трагедии. В эти тяжелейшие минуты от всего сердца соболезную членам семьи погибшего подростка, выражаю сочувствие и поддержку близким и друзьям", – говорится в заявлении Гарибашвили.
Премьер отметил, что следствие уже началось.
"Будут установлены причины трагедии и будет строжайшее реагирование", – сказал Гарибашвили.
Буквально на днях завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).