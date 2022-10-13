https://sputnik-georgia.ru/20221013/smert-podrostka-v-parke-vake-fontan-byl-proveren-ekspertizoy-271317625.html

Трагедия в парке Ваке в Тбилиси - что с фонтаном не так?

Трагедия в парке Ваке в Тбилиси - что с фонтаном не так?

Экспертизу проводило аккредитованное бюро экспертизы, утверждают городские службы 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T17:24+0400

2022-10-13T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Фонтан в парке Ваке в центре Тбилиси, который сегодня стал местом трагедии, был протестирован и принят в эксплуатацию на основании заключения экспертизы, заявил начальник городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гига Гигашвили.В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.По его информации, фонтан очистили утром и никакой проблемы не было."Погрешностей не было выявлено. Несколько раз включали в тестовом режиме, и наши сотрудники очищали этот фонтан как во включенном, так и в выключенном состоянии. До сих пор никакой проблемы не было", - отметил он.На днях завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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