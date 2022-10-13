https://sputnik-georgia.ru/20221013/smi-uznali-podrobnosti-seks-skandala-s-uchastiem-billa-myurreya-na-semkakh-271284646.html

СМИ узнали подробности секс-скандала с участием Билла Мюррея на съемках

СМИ узнали подробности секс-скандала с участием Билла Мюррея на съемках

Знаменитый артист утверждает, что он "шутил" 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T14:00+0400

2022-10-13T14:00+0400

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the guardian

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Американский актер, комик, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат двух премий "Эмми" и "Золотого глобуса" Билл Мюррей заплатил девушке 100 000 долларов, чтобы урегулировать с ней харассмент-скандал, пишет The Guardian со ссылкой на Puck.Сообщается, что оба участника инцидента были в масках, согласно протоколам, принятым по предотвращению распространения коронавируса. А вот что касается серьезности намерений Билла, тот утверждает, что он "шутил". Но женщина, "гораздо моложе" него, интерпретировала поведение артиста как "полностью сексуальное" и была "в ужасе", пишет издание.При этом личность девушки, разумеется, не раскрывается. Но известно, что пострадавшая и свидетель инцидента уже подали официальные жалобы.Отмечается, что сумму денег Мюллер выплатил после достигнутого соглашения. Между тем потерпевшая также отказалась от любых юридических претензий к создателям фильма, включая студию Searchlight и ее владельца Disney.Что касается фильма "Быть смертным", основанного на одноименной научно-популярной книге хирурга Атула Гаванде, его съемки стартовали в марта 2022 года. Но уже в апреле появились сообщения о том, что производство картины остановили из-за жалобы на неподобающее поведение Билла Мюррея.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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