https://sputnik-georgia.ru/20221013/tragediya-v-parke-vake-zaderzhan-direktor-kompanii-po-remontu-fontanov-271316904.html

Трагедия в парке Ваке: задержан директор компании, отремонтировавшей фонтан

Трагедия в парке Ваке: задержан директор компании, отремонтировавшей фонтан

Главным контрактором была компания "Грин сервис", заявил мэр Тбилиси 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T17:15+0400

2022-10-13T17:15+0400

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происшествия

парк ваке

каха каладзе

тбилиси

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Полиция, по предварительной информации, после длившегося несколько часов опроса задержала Лашу Пурцхванидзе — директора компании "Грин сервис", занимавшейся ремонтом фонтана в парке Ваке, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".Адвокаты бизнесмена и МВД пока не делали комментариев для СМИ. Следователи в настоящее время опрашивают сооснователя компании Кобу Харшиладзе.В парке Ваке 13 октября троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре. По распространившейся информации, состояние третьего ребенка тяжелым не было.Вскоре после случившегося мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил журналистам, что главным контрактором была компания "Грин сервис" и перед сдачей фонтана в эксплуатацию соответствующие службы проверили его.На днях завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов)Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, парк ваке, каха каладзе, тбилиси, новости, грузия