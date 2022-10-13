https://sputnik-georgia.ru/20221013/udary-po-ukraine-zapasy-oruzhiya-na-zapade-dlya-vsu-i-smert-evropeyskoy-promyshlennosti-271298799.html
Удары по Украине, запасы оружия на Западе для ВСУ и смерть европейской промышленности
Удары по Украине, запасы оружия на Западе для ВСУ и смерть европейской промышленности
Ракетные удары по Украине - это слом стратегии СВО: Россия "ломает" ход конфликта в свою пользу, уверен эксперт 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T11:42+0400
2022-10-13T11:42+0400
2022-10-13T11:42+0400
мультимедиа
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0d/271297852_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b0cfc747eb5f841df80269c1a4b2aa9.jpg
В нашем новом выпуске программы "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, запасы оружия на Западе для помощи ВСУ, а также смерть европейской промышленности.Кроме того, поговорили о стремлении малых стран разместить на своей территории важные военные объекты и об огромных потрясениях, которые в скором будущем ощутят на себе страны Европы
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Удары по Украине, запасы оружия на Западе для ВСУ и смерть европейской промышленности
Ракетные удары по Украине - это слом стратегии СВО: Россия "ломает" ход конфликта в свою пользу, уверен эксперт
В нашем новом выпуске программы "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, запасы оружия на Западе для помощи ВСУ, а также смерть европейской промышленности.
Кроме того, поговорили о стремлении малых стран разместить на своей территории важные военные объекты и об огромных потрясениях, которые в скором будущем ощутят на себе страны Европы