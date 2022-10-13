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https://sputnik-georgia.ru/20221013/udary-po-ukraine-zapasy-oruzhiya-na-zapade-dlya-vsu-i-smert-evropeyskoy-promyshlennosti-271298799.html
Удары по Украине, запасы оружия на Западе для ВСУ и смерть европейской промышленности
Удары по Украине, запасы оружия на Западе для ВСУ и смерть европейской промышленности
Ракетные удары по Украине - это слом стратегии СВО: Россия "ломает" ход конфликта в свою пользу, уверен эксперт 13.10.2022, Sputnik Грузия
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В нашем новом выпуске программы "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, запасы оружия на Западе для помощи ВСУ, а также смерть европейской промышленности.Кроме того, поговорили о стремлении малых стран разместить на своей территории важные военные объекты и об огромных потрясениях, которые в скором будущем ощутят на себе страны Европы
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мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео

Удары по Украине, запасы оружия на Западе для ВСУ и смерть европейской промышленности

11:42 13.10.2022
© video: Sputnik
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Ракетные удары по Украине - это слом стратегии СВО: Россия "ломает" ход конфликта в свою пользу, уверен эксперт
В нашем новом выпуске программы "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, запасы оружия на Западе для помощи ВСУ, а также смерть европейской промышленности.
Кроме того, поговорили о стремлении малых стран разместить на своей территории важные военные объекты и об огромных потрясениях, которые в скором будущем ощутят на себе страны Европы
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