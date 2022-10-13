https://sputnik-georgia.ru/20221013/udary-po-ukraine-zapasy-oruzhiya-na-zapade-dlya-vsu-i-smert-evropeyskoy-promyshlennosti-271298799.html

Удары по Украине, запасы оружия на Западе для ВСУ и смерть европейской промышленности

Удары по Украине, запасы оружия на Западе для ВСУ и смерть европейской промышленности

Ракетные удары по Украине - это слом стратегии СВО: Россия "ломает" ход конфликта в свою пользу, уверен эксперт 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T11:42+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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В нашем новом выпуске программы "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, запасы оружия на Западе для помощи ВСУ, а также смерть европейской промышленности.Кроме того, поговорили о стремлении малых стран разместить на своей территории важные военные объекты и об огромных потрясениях, которые в скором будущем ощутят на себе страны Европы

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мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео