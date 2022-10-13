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В УЕФА посчитали Хвичу Кварацхелия лучшим игроком матча с "Аяксом"

В УЕФА посчитали Хвичу Кварацхелия лучшим игроком матча с "Аяксом"

Хвича Кварацхелия забил гол и отдал результативную передачу в матче против амстердамцев 13.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Лучшим игроком матча "Наполи" -"Аякс" в четвертом туре Лиги чемпионов УЕФА назвал грузинского полузащитника неаполитанцев Хвичу Кварацхелия.Хвича Кварацхелия забил гол и отдал результативную передачу в матче против амстердамцев. После его передачи на 16 минуте отличился Джакомо Распадори, а на 62 минуте Хвича отлично реализовал пенальти в ворота гостей.Хвича Кварацхелия имеет отличную статистику в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов – он забил два гола и сделал три результативные передачи в четырех матчах. Кроме того, он заработал для одноклубников два пенальти.Итальянский клуб набрал 12 очков после 4 тура Лиги чемпионов и находится на первом месте. Это означает, что клуб Кварацхелия официально и досрочно оформил выход из группы А в следующую стадию турнира.Следующий матч подопечные Спаллетти проведут дома против "Рейнджерс" из Глазго.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, уефа, хвича кварацхелия, спорт, новости, в мире