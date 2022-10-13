https://sputnik-georgia.ru/20221013/vorovskie-razborki-v-tbilisi-zaderzhany-chetyre-cheloveka-271312505.html

Воровские разборки в Тбилиси: задержаны четыре человека

Воровские разборки в Тбилиси: задержаны четыре человека

Криминальные авторитеты требовали от бизнесменов долю за покровительство 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T16:26+0400

2022-10-13T16:26+0400

2022-10-13T16:26+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

вор в законе

воровское сообщество

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали четырех человек, причастных к воровскому сообществу, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел страны.Все обвиняемые были задержаны в Тбилиси на основании решения судьи.По данным следствия, 39-летний член воровского сообщества по кличке "Джоджика" и также 39-летний сторонник "воровской деятельности" по кличке "Мавне" по поручению вора в законе Отара Кварацхелия (по кличке "Кимо") обещали покровительство совладельцам одной из строительной компании, используя свое криминальное влияние.Взамен от них получали определенную сумму. Однако некоторое время спустя бизнесмены перестали платить деньги криминальным авторитетам, из-за чего между ними возник спор.С целью решения спора в свою пользу обвиняемые устроили т.н. воровскую разборку на которой присутствовал 45-летний брат вора в законе Отар Кварацхелия. Во время разборки "Джоджика" и брат Кварацхелия с целью запугивания и воздействия нанесли одному из бизнесменов физическое оскорбление.На основании решения воровкой сходки, обвиняемые потребовали от одного из совладельцев строительной компании переоформить на имя "Джоджики" половину своей доли в компании. А второго бизнесмена обязали выплатить 54 тысячи долларов, а также передать квартиру и коммерческую площадь, на что ему дали несколько дней.Во время личного обыска и дома задержанных полиция изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны с помощью которых они связывались друг с другом и с вором в законе за границей. Также изъято огнестрельное оружие, 8640 долларов, автомобиль марки BMW и наркотики.Следствие ведется по нескольких статям УК Грузии. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, вор в законе, воровское сообщество