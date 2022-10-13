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"Все будут наказаны" – Каладзе о гибели ребенка из-за инцидента в парке Ваке
"Все будут наказаны" – Каладзе о гибели ребенка из-за инцидента в парке Ваке
Током ударило троих детей, которые спустились в фонтан за упавшим туда мячом 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T15:23+0400
2022-10-13T15:23+0400
2022-10-13T16:41+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Все виновные в трагедии в тбилисском парке Ваке будут наказаны в рамках закона, заявил мэр столицы Каха Каладзе журналистам.В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.По информации Каладзе, главным контрактором была компания "Грин сервис" и перед сдачей фонтана в эксплуатацию соответствующие службы проверили его."Безусловно, все было проверено. Проект уже давно завершен", – отметил Каладзе.Буквально на днях завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, каха каладзе, тбилиси
"Все будут наказаны" – Каладзе о гибели ребенка из-за инцидента в парке Ваке
15:23 13.10.2022 (обновлено: 16:41 13.10.2022)
Током ударило троих детей, которые спустились в фонтан за упавшим туда мячом
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Все виновные в трагедии в тбилисском парке Ваке будут наказаны в рамках закона, заявил мэр столицы Каха Каладзе журналистам.
В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.
"Мы все шокированы. Это огромная ответственность всех, и, безусловно, всем будет дан соответствующий ответ… Следствие начато, (в дело – ред.) вовлечены все соответствующие ведомства, и, безусловно, все будут наказаны в рамках закона", – заявил Каладзе.
По информации Каладзе, главным контрактором была компания "Грин сервис" и перед сдачей фонтана в эксплуатацию соответствующие службы проверили его.
"Безусловно, все было проверено. Проект уже давно завершен", – отметил Каладзе.
Буквально на днях завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).