https://sputnik-georgia.ru/20221013/vse-budut-nakazany--kaladze-o-gibeli-rebenka-v-parke-vake-271310247.html

"Все будут наказаны" – Каладзе о гибели ребенка из-за инцидента в парке Ваке

"Все будут наказаны" – Каладзе о гибели ребенка из-за инцидента в парке Ваке

Током ударило троих детей, которые спустились в фонтан за упавшим туда мячом 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T15:23+0400

2022-10-13T15:23+0400

2022-10-13T16:41+0400

грузия

новости

происшествия

каха каладзе

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/16/270680983_0:131:1280:852_1920x0_80_0_0_89471ae59264337f917a2c005e380bcd.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Все виновные в трагедии в тбилисском парке Ваке будут наказаны в рамках закона, заявил мэр столицы Каха Каладзе журналистам.В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.По информации Каладзе, главным контрактором была компания "Грин сервис" и перед сдачей фонтана в эксплуатацию соответствующие службы проверили его."Безусловно, все было проверено. Проект уже давно завершен", – отметил Каладзе.Буквально на днях завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, каха каладзе, тбилиси