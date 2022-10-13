https://sputnik-georgia.ru/20221013/vsemirnyy-bank-prodolzhit-pomogat-gruzii-razvivat-selskoe-khozyaystvo-271274350.html

Всемирный банк продолжит помогать Грузии развивать сельское хозяйство

Всемирный банк продолжит помогать Грузии развивать сельское хозяйство

Новый проект предусматривает инвестиции в ирригационный сектор, землю и сельское хозяйство 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T07:01+0400

2022-10-13T07:01+0400

2022-10-13T07:01+0400

всемирный банк

грузия

новости

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23359/50/233595055_0:235:3000:1923_1920x0_80_0_0_a7e7403f6c40c2b25344c26b63812db3.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Новый проект "Устойчивое сельское хозяйство, ирригация и земля Грузии" (GRAIL) при поддержке Всемирного банка стартует в Грузии в ближайшее время, сообщает Минсельхоз Грузии.По информации ведомства, проект предусматривает инвестиции в ирригационный сектор, землю и сельское хозяйство Грузии.По сообщению Минсельхоза, на рабочей встрече стороны подвели итоги проекта "Развитие рынка ирригации и земли Грузии" (GILMDP) и обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта GRAIL.По словам Ханишвили, проект GRAIL станет еще одним важным фактором для развития устойчивого сельского хозяйства Грузии.На встрече представители миссии Всемирного банка подчеркнули прогресс, достигнутый в развитии мелиоративной инфраструктуры в Грузии, в том числе результаты работ, проведенных в рамках проекта "Развитие рынка ирригации и земли Грузии" (GILMDP).Всемирный банк является одной из первых международных организаций, которая помогает Грузии в борьбе с COVID-19 и считается партнером-лидером в области здравоохранения и социального обеспечения, а также в направлении восстановления экономики.Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 миллиарда долларов в различных секторах экономики Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

всемирный банк, грузия, новости, экономика