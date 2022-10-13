https://sputnik-georgia.ru/20221013/vtorogo-rebenka-postradavshego-v-parke-vake-podklyuchili-k-apparatu-iskusstvennogo-dykhaniya-271316720.html

Врач рассказал о состоянии второго подростка, пострадавшего в парке Ваке в Тбилиси

Врач рассказал о состоянии второго подростка, пострадавшего в парке Ваке в Тбилиси

Врачи борются за жизнь подростка, которого ударило током в фонтане в парке Ваке 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Жизненные функции одного из подростков, пострадавших в столичном парке Ваке, в пределах нормы, однако он подключен к аппарату искусственного дыхания, заявил врач клиники "Нью госпиталс" Давид Цабадзе журналистам.В парке Ваке 13 октября троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Один из них, 13-летняя девочка, скончалась уже в стационаре. По распространившейся информации, состояние третьего ребенка тяжелым не было.По словам медика, врачи в настоящее время проводят различные клинические обследования.Пострадавшие в парке Ваке дети являются учениками №55 госшколы в Тбилиси. По словам замминистра образования Тамар Махарашвили, утром дети не явились на уроки и классный руководитель уведомила об этом родителей в общем чате в соцсети."Классная обязана сообщить родителям, и, согласно регуляции, родители были информированы о том, что дети не присутствовали на уроках", — заявила Махарашвили журналистам.Замминистра выразила соболезнования родным погибшей девочки.Заявление в связи с трагедией в парке Ваке сделал и мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, все виновники трагедии будут наказаны.На днях завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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