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Запад пытается открыть "второй фронт" - глава КГБ Беларуси
Запад пытается открыть "второй фронт" - глава КГБ Беларуси
Глава белорусского КГБ прогнозирует обострение ситуации в регионе 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T18:08+0400
2022-10-13T18:08+0400
2022-10-13T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Запад предпринимает попытки открыть "второй фронт", чтобы отвлечь ресурсы России на решение попутных задач, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенанта Ивана Тертеля.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.В этой связи глава белорусского КГБ прогнозирует обострение ситуации в регионе. "В таких условиях изобретаются различные инструменты для того, чтобы реализовать стоящие перед нашим противником задачи. Традиционно используется так называемая оппозиция. Это люди, которые бежали за рубеж, не выполнив до конца задачу на территории Беларуси в 2020 году и в последующий период. Мы знаем конкретно, кем они содержатся и для каких целей", - дополнил он.При этом глава КГБ заявил, что в ближайшее время не ожидается активной фазы каких-то осложнений на границе Беларуси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, беларусь, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина
в мире, новости, политика, беларусь, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина
Запад пытается открыть "второй фронт" - глава КГБ Беларуси
Глава белорусского КГБ прогнозирует обострение ситуации в регионе
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Запад предпринимает попытки открыть "второй фронт", чтобы отвлечь ресурсы России на решение попутных задач, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенанта Ивана Тертеля.
Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Запад предпринимает попытки открыть второй фронт на каком-либо направлении для того, чтобы отвлечь ресурсы Российской Федерации на решение попутных задач", - цитирует Тертеля РИА Новости
.
В этой связи глава белорусского КГБ прогнозирует обострение ситуации в регионе.
"В таких условиях изобретаются различные инструменты для того, чтобы реализовать стоящие перед нашим противником задачи. Традиционно используется так называемая оппозиция. Это люди, которые бежали за рубеж, не выполнив до конца задачу на территории Беларуси в 2020 году и в последующий период. Мы знаем конкретно, кем они содержатся и для каких целей", - дополнил он.
При этом глава КГБ заявил, что в ближайшее время не ожидается активной фазы каких-то осложнений на границе Беларуси.