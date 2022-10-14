Частичная мобилизация завершится в течение двух недель - Путин
17:57 14.10.2022 (обновлено: 18:08 14.10.2022)
© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ
© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov/
По словам президента РФ, в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель — об этом российский лидер Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам двухдневного визита в Астану, пишет РИА Новости.
По словам президента РФ, в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч и никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.
"Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она (частичная мобилизация. — Прим. ред.) уже заканчивается", - сказал Путин.
Глава государства пояснил, что линия соприкосновения растянулась на тысячу сто километров, охранять ее только силами контрактников невозможно. Поэтому возникла необходимость в частичной мобилизации.
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© Пресс-служба президента Казахстана/
По теме ударов по инфраструктурным объектам на Украине, Путин сказал, что их интенсивность упала из-за того, что быстро удалось поразить основную часть из запланированного.
"Из, по-моему, 29 объектов — семь не было поражено так, как это планировало Министерство обороны, но они добирают постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, ну во всяком случае сейчас, пока", - отметил он.
При этом, отвечая на вопрос журналиста, жалеет ли он о чем-то, Путин отметил, что решение начать специальную военную операцию на Украине было правильным и своевременным. Президент подчеркнул, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожить соседнее государство.
"Нет, конечно. Вот они взяли в свое время, в Крыму проживает 2,4 миллиона человек, взяли и воду отрубили. Войскам пришлось закрыть и открыть воду в Крым. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы и других противодействий бы", - пояснил Путин.
Говоря о роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании на Украине, Путин напомнил, что турецкий коллега сыграл заметную роль в организации обменов военнопленными, кроме того активно участвовал в вывозе зерна.
"Правда, это зерно в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН, но это уже другой вопрос. Это мы с ним тоже обсуждали, и он в ходе переговоров вчера высказался за то, чтобы как-то структурировать потоки зерна и прежде всего направить их в беднейшие страны", - сказал президент России.
В то же время Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан, продолжил Путин.
Глава российского государства отметил, что теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и жители ФРГ, это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для страны в частности.
Что касается вопроса, состоится ли его встреча с Байденом G20, Путин отметил, что вопрос его личного участия в саммите G20 пока не решен. Говоря о возможности встречи с президентом США Джо Байденом, если поездка состоится, российский лидер указал, что платформы для такого разговора пока нет.
"Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету", - сказал российский лидер.
Президент подчеркнул, что речи о прямых переговорах с кем-либо из лидеров "двадцатки" пока нет, но с некоторыми из них Москва находится в постоянном контакте.