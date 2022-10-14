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Частичная мобилизация завершится в течение двух недель - Путин

Частичная мобилизация завершится в течение двух недель - Путин

По словам президента РФ, в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T17:57+0400

2022-10-14T17:57+0400

2022-10-14T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель — об этом российский лидер Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам двухдневного визита в Астану, пишет РИА Новости.По словам президента РФ, в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч и никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.Глава государства пояснил, что линия соприкосновения растянулась на тысячу сто километров, охранять ее только силами контрактников невозможно. Поэтому возникла необходимость в частичной мобилизации.По теме ударов по инфраструктурным объектам на Украине, Путин сказал, что их интенсивность упала из-за того, что быстро удалось поразить основную часть из запланированного.При этом, отвечая на вопрос журналиста, жалеет ли он о чем-то, Путин отметил, что решение начать специальную военную операцию на Украине было правильным и своевременным. Президент подчеркнул, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожить соседнее государство.Говоря о роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании на Украине, Путин напомнил, что турецкий коллега сыграл заметную роль в организации обменов военнопленными, кроме того активно участвовал в вывозе зерна.В то же время Германия, активно участвующая в украинском конфликте, предпочла поставить во главу угла союзнические обязательства вместо интересов собственных граждан, продолжил Путин.Глава российского государства отметил, что теперь за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика и жители ФРГ, это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для страны в частности.Что касается вопроса, состоится ли его встреча с Байденом G20, Путин отметил, что вопрос его личного участия в саммите G20 пока не решен. Говоря о возможности встречи с президентом США Джо Байденом, если поездка состоится, российский лидер указал, что платформы для такого разговора пока нет.Президент подчеркнул, что речи о прямых переговорах с кем-либо из лидеров "двадцатки" пока нет, но с некоторыми из них Москва находится в постоянном контакте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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владимир путин, украина, крым, германия, реджеп тайип эрдоган, джо байден, в мире, россия, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022