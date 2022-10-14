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Экоактивисты облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи" стоимостью 84 млн $ - ВИДЕО

Экоактивисты облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи" стоимостью 84 млн $ - ВИДЕО

Обеих нарушительниц арестовали за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T16:22+0400

2022-10-14T16:22+0400

2022-10-14T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Экоактивистки облили томатным супом культовую работу Ван Гога "Подсолнухи" стоимостью 84 миллиона долларов - инцидент произошел в Лондонской национальной галерее.Как выяснилось, это были участницы британского экологического движения Just Stop Oil, которые требуют, чтобы правительство Великобритании остановило новые проекты по добыче нефти и газа.Видеозапись факта вандализма можно увидеть в Twitter-аккаунте организации Just Stop Oil, которая использует гражданское сопротивление в целях борьбы с изменением климата."Что стоит больше: искусство или жизнь? Стоит ли оно больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Что вас больше волнует — защита картины или планеты и людей? (...) Топливо недоступно миллионам замерзающих голодных семей. Они даже не могут себе позволить подогреть банку супа", — цитирует одну из активисток The Guardian.По информации Reuters, две девушки облили консервированным томатным супом из двух банок картину, стоимость которой оценивается в сумму свыше 84 миллионов долларов, а после приклеили свои руки к стене. Обеих нарушительниц арестовали за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах. На данный момент в галерее пока никак не прокомментировали произошедшее. К слову, подобные акции сейчас не редкость. На днях экоактивисты приклеили свои руки к картине Пикассо в галерее в Мельбурне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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