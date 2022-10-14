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https://sputnik-georgia.ru/20221014/elektrosnabzhenie-vremenno-ogranichat-rayonu-vake-v-tbilisi--271300937.html
Электроснабжение временно ограничат району Ваке в Тбилиси
Электроснабжение временно ограничат району Ваке в Тбилиси
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт 14.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в тбилисском районе Ваке в связи с проведением неотложных работ 14 октября, сообщили в компании "Теласи".В частности, с 12:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей улиц Шатберашвили, Кекелидзе и Жвания.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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тбилиси, грузия, новости, общество, теласи
тбилиси, грузия, новости, общество, теласи

Электроснабжение временно ограничат району Ваке в Тбилиси

08:32 14.10.2022
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе
Вид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в тбилисском районе Ваке в связи с проведением неотложных работ 14 октября, сообщили в компании "Теласи".
В частности, с 12:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей улиц Шатберашвили, Кекелидзе и Жвания.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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