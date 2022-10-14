https://sputnik-georgia.ru/20221014/elektrosnabzhenie-vremenno-ogranichat-rayonu-vake-v-tbilisi--271300937.html

Электроснабжение временно ограничат району Ваке в Тбилиси

Электроснабжение временно ограничат району Ваке в Тбилиси

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт 14.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в тбилисском районе Ваке в связи с проведением неотложных работ 14 октября, сообщили в компании "Теласи".В частности, с 12:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей улиц Шатберашвили, Кекелидзе и Жвания.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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