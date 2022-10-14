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Электроснабжение временно ограничат району Ваке в Тбилиси
Электроснабжение временно ограничат району Ваке в Тбилиси
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T08:32+0400
2022-10-14T08:32+0400
2022-10-14T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в тбилисском районе Ваке в связи с проведением неотложных работ 14 октября, сообщили в компании "Теласи".В частности, с 12:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей улиц Шатберашвили, Кекелидзе и Жвания.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тбилиси, грузия, новости, общество, теласи
тбилиси, грузия, новости, общество, теласи
Электроснабжение временно ограничат району Ваке в Тбилиси
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в тбилисском районе Ваке в связи с проведением неотложных работ 14 октября, сообщили в компании "Теласи".
В частности, с 12:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей улиц Шатберашвили, Кекелидзе и Жвания.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.