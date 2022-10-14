ФАО ООН озвучила прогноз по числу голодающих к 2030 году
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От международного сообщества и отдельных стран потребуются кардинальные усилия для исправления этой ситуации, отметил эксперт
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Количество голодающих человек к 2030 году может составить 670 миллионов, так что требуются усилия мировых сообществ для решения этой проблемы, заявил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Пандемия, которая до сих пор, к сожалению, продолжается, усилила существующее неравенство между странами и внутри стран в этой области и существенно усложнила задачу по искоренению голода. Согласно нашим последним прогнозам, к 2030 году в условиях голода по-прежнему могут жить почти 670 млн человек, что, конечно, отдаляет нас от решения задач по полной ликвидации голода", — цитирует его РИА Новости.
Среди причин, которые сказываются на обеспечении глобальной продовольственной безопасности, по мнению эксперта:
продолжающаяся пандемия
вооруженные конфликты
негативные последствия изменения климата
экономические встряски
рост цен
общий фон международной напряженности.
Кобяков подчеркнул, что от международного сообщества и отдельных стран "потребуются кардинальные усилия для исправления этой ситуации".