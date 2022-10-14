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ФАО ООН озвучила прогноз по числу голодающих к 2030 году

ФАО ООН озвучила прогноз по числу голодающих к 2030 году

От международного сообщества и отдельных стран потребуются кардинальные усилия для исправления этой ситуации, отметил эксперт 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T16:42+0400

2022-10-14T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Количество голодающих человек к 2030 году может составить 670 миллионов, так что требуются усилия мировых сообществ для решения этой проблемы, заявил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.Среди причин, которые сказываются на обеспечении глобальной продовольственной безопасности, по мнению эксперта:Кобяков подчеркнул, что от международного сообщества и отдельных стран "потребуются кардинальные усилия для исправления этой ситуации".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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