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ФАО ООН озвучила прогноз по числу голодающих к 2030 году
ФАО ООН озвучила прогноз по числу голодающих к 2030 году
От международного сообщества и отдельных стран потребуются кардинальные усилия для исправления этой ситуации, отметил эксперт 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T16:42+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Количество голодающих человек к 2030 году может составить 670 миллионов, так что требуются усилия мировых сообществ для решения этой проблемы, заявил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.Среди причин, которые сказываются на обеспечении глобальной продовольственной безопасности, по мнению эксперта:Кобяков подчеркнул, что от международного сообщества и отдельных стран "потребуются кардинальные усилия для исправления этой ситуации".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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ФАО ООН озвучила прогноз по числу голодающих к 2030 году

16:42 14.10.2022
© photo: Sputnik / Egor Eremov / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых, архивное фото
Уборка урожая зерновых, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2022
© photo: Sputnik / Egor Eremov
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От международного сообщества и отдельных стран потребуются кардинальные усилия для исправления этой ситуации, отметил эксперт
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Количество голодающих человек к 2030 году может составить 670 миллионов, так что требуются усилия мировых сообществ для решения этой проблемы, заявил директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.

"Пандемия, которая до сих пор, к сожалению, продолжается, усилила существующее неравенство между странами и внутри стран в этой области и существенно усложнила задачу по искоренению голода. Согласно нашим последним прогнозам, к 2030 году в условиях голода по-прежнему могут жить почти 670 млн человек, что, конечно, отдаляет нас от решения задач по полной ликвидации голода", — цитирует его РИА Новости.

Среди причин, которые сказываются на обеспечении глобальной продовольственной безопасности, по мнению эксперта:
продолжающаяся пандемия
вооруженные конфликты
негативные последствия изменения климата
экономические встряски
рост цен
общий фон международной напряженности.
Кобяков подчеркнул, что от международного сообщества и отдельных стран "потребуются кардинальные усилия для исправления этой ситуации".
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