https://sputnik-georgia.ru/20221014/glava-natsbanka-rasskazal-ob-investitsionnykh-vozmozhnostyakh-gruzii-na-simpoziume-v-vashingtone-271346475.html

Глава Нацбанка рассказал об инвестиционных возможностях Грузии

Глава Нацбанка рассказал об инвестиционных возможностях Грузии

В своем выступлении глава Нацбанка акцентировал внимание на вызовах и макроэкономических тенденциях в мире 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T17:23+0400

2022-10-14T17:23+0400

2022-10-14T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе рассказал инвесторам о здоровой макроэкономической среде, благоприятном инвестиционном климате и инвестиционных возможностях Грузии на симпозиуме в рамках ежегодных встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда, сообщается на сайте регулятора.Гвенетадзе находится в Вашингтоне вместе с министром финансов Лашей Хуцишвили. В рамках визита они накануне встретились с главой миссии Международного валютного фонда Джеймсом Джоном, с которым обсудили ход реализации программы МВФ, экономические показатели страны, текущие и планируемые реформы в Грузии.В своем выступлении глава Нацбанка акцентировал внимание на вызовах и макроэкономических тенденциях в мире. Гвенетадзе рассмотрел меры, принятые регулятором в ответ на вызовы пандемии COVID-19, и отметил, что ситуация на международных рынках и глобально растущая инфляция оказали влияние на экономику Грузии.Кроме того, он подчеркнул тот факт, что в результате реформ, проводимых Национальным банком, финансовый сектор Грузии успешно справляется с вызовами.Гвенетадзе акцентировал внимание на важности сотрудничества между МВФ и Нацбанком Грузии. Разговор коснулся утвержденной Советом исполнительных директоров "программы поддержки" (Stand-By Arrangement) и экономических реформ, предусмотренных этой программой.МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR)."В июне 2022 года Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил долгосрочную программу сотрудничества (Stand-By Arrangement) с Грузией, которая будет поддерживать экономическую политику правительства на следующие три года", - сказал Гвенетадзе.Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.Также, как заявил Гвенетадзе, в сентябре текущего года миссия МВФ положительно оценила деятельность Нацбанка Грузии в направлении замедления инфляции на фоне необычно высокой неопределенности. Согласно пресс-релизу, выпущенному миссией, "регулятор предпринял шаги для ослабления инфляционного давления и поддержки финансовой стабильности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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международный валютный фонд, национальный банк, мвф, вашингтон, украина, коба гвенетадзе, экономика, грузия, новости