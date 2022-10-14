https://sputnik-georgia.ru/20221014/glava-natsbanka-rasskazal-ob-investitsionnykh-vozmozhnostyakh-gruzii-na-simpoziume-v-vashingtone-271346475.html
Глава Нацбанка рассказал об инвестиционных возможностях Грузии
Глава Нацбанка рассказал об инвестиционных возможностях Грузии
В своем выступлении глава Нацбанка акцентировал внимание на вызовах и макроэкономических тенденциях в мире 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T17:23+0400
2022-10-14T17:23+0400
2022-10-14T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе рассказал инвесторам о здоровой макроэкономической среде, благоприятном инвестиционном климате и инвестиционных возможностях Грузии на симпозиуме в рамках ежегодных встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда, сообщается на сайте регулятора.Гвенетадзе находится в Вашингтоне вместе с министром финансов Лашей Хуцишвили. В рамках визита они накануне встретились с главой миссии Международного валютного фонда Джеймсом Джоном, с которым обсудили ход реализации программы МВФ, экономические показатели страны, текущие и планируемые реформы в Грузии.В своем выступлении глава Нацбанка акцентировал внимание на вызовах и макроэкономических тенденциях в мире. Гвенетадзе рассмотрел меры, принятые регулятором в ответ на вызовы пандемии COVID-19, и отметил, что ситуация на международных рынках и глобально растущая инфляция оказали влияние на экономику Грузии.Кроме того, он подчеркнул тот факт, что в результате реформ, проводимых Национальным банком, финансовый сектор Грузии успешно справляется с вызовами.Гвенетадзе акцентировал внимание на важности сотрудничества между МВФ и Нацбанком Грузии. Разговор коснулся утвержденной Советом исполнительных директоров "программы поддержки" (Stand-By Arrangement) и экономических реформ, предусмотренных этой программой.МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR)."В июне 2022 года Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил долгосрочную программу сотрудничества (Stand-By Arrangement) с Грузией, которая будет поддерживать экономическую политику правительства на следующие три года", - сказал Гвенетадзе.Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.Также, как заявил Гвенетадзе, в сентябре текущего года миссия МВФ положительно оценила деятельность Нацбанка Грузии в направлении замедления инфляции на фоне необычно высокой неопределенности. Согласно пресс-релизу, выпущенному миссией, "регулятор предпринял шаги для ослабления инфляционного давления и поддержки финансовой стабильности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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международный валютный фонд, национальный банк, мвф, вашингтон, украина, коба гвенетадзе, экономика, грузия, новости
международный валютный фонд, национальный банк, мвф, вашингтон, украина, коба гвенетадзе, экономика, грузия, новости
Глава Нацбанка рассказал об инвестиционных возможностях Грузии
17:23 14.10.2022 (обновлено: 17:27 14.10.2022)
В своем выступлении глава Нацбанка акцентировал внимание на вызовах и макроэкономических тенденциях в мире
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik.
Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе рассказал инвесторам о здоровой макроэкономической среде, благоприятном инвестиционном климате и инвестиционных возможностях Грузии на симпозиуме в рамках ежегодных встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда, сообщается на сайте
регулятора.
Гвенетадзе находится в Вашингтоне вместе с министром финансов Лашей Хуцишвили. В рамках визита они накануне встретились с главой миссии Международного валютного фонда Джеймсом Джоном, с которым обсудили ход реализации программы МВФ, экономические показатели страны, текущие и планируемые реформы в Грузии.
В своем выступлении глава Нацбанка акцентировал внимание на вызовах и макроэкономических тенденциях в мире. Гвенетадзе рассмотрел меры, принятые регулятором в ответ на вызовы пандемии COVID-19, и отметил, что ситуация на международных рынках и глобально растущая инфляция оказали влияние на экономику Грузии.
Кроме того, он подчеркнул тот факт, что в результате реформ, проводимых Национальным банком, финансовый сектор Грузии успешно справляется с вызовами.
Гвенетадзе акцентировал внимание на важности сотрудничества между МВФ и Нацбанком Грузии. Разговор коснулся утвержденной Советом исполнительных директоров "программы поддержки" (Stand-By Arrangement) и экономических реформ, предусмотренных этой программой.
МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.
Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).
"В июне 2022 года Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил долгосрочную программу сотрудничества (Stand-By Arrangement) с Грузией, которая будет поддерживать экономическую политику правительства на следующие три года", - сказал Гвенетадзе.
Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.
Также, как заявил Гвенетадзе, в сентябре текущего года миссия МВФ положительно оценила деятельность Нацбанка Грузии в направлении замедления инфляции на фоне необычно высокой неопределенности. Согласно пресс-релизу, выпущенному миссией, "регулятор предпринял шаги для ослабления инфляционного давления и поддержки финансовой стабильности".