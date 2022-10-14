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"Господь не покинет нас – мы не должны бояться" – Католикос-Патриарх всея Грузии

"Господь не покинет нас – мы не должны бояться" – Католикос-Патриарх всея Грузии

Патриарх поздравил верующих с праздником и благословил их 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Когда Господь дает нам испытание, он же дает силу, которая нам помогает, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II после окончания службы в соборе Светицховели.Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра собрались верующие со всей страны.Патриарх поздравил верующих с праздником и благословил их.В связи с трагическим случаем в Тбилиси, повлекшим за собой смерть 13-летней девочки, отменены все развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Мцхетоба-Светицховлоба.Накануне, 13 октября, троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.Развлекательные мероприятия на Мцхетоба были отменены и в прошлом году из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек.Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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