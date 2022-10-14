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"Господь не покинет нас – мы не должны бояться" – Католикос-Патриарх всея Грузии
"Господь не покинет нас – мы не должны бояться" – Католикос-Патриарх всея Грузии
Патриарх поздравил верующих с праздником и благословил их 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T14:21+0400
2022-10-14T14:21+0400
2022-10-14T14:45+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Когда Господь дает нам испытание, он же дает силу, которая нам помогает, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II после окончания службы в соборе Светицховели.Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра собрались верующие со всей страны.Патриарх поздравил верующих с праздником и благословил их.В связи с трагическим случаем в Тбилиси, повлекшим за собой смерть 13-летней девочки, отменены все развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Мцхетоба-Светицховлоба.Накануне, 13 октября, троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.Развлекательные мероприятия на Мцхетоба были отменены и в прошлом году из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек.Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тбилиси, мцхета, грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii
тбилиси, мцхета, грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii
"Господь не покинет нас – мы не должны бояться" – Католикос-Патриарх всея Грузии
14:21 14.10.2022 (обновлено: 14:45 14.10.2022)
Патриарх поздравил верующих с праздником и благословил их
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Когда Господь дает нам испытание, он же дает силу, которая нам помогает, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II после окончания службы в соборе Светицховели.
Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра собрались верующие со всей страны.
"Мы видели много чудес, но это чудо, что Господь с нами, он ведет нас, не покинет. Господь наполнит нас любовью. Мы никогда не должны бояться, не должны огорчаться. Мы должны помнить, когда Господь дает нам испытание, он же дает нам силу, которая нам помогает", – заявил Илия II.
Патриарх поздравил верующих с праздником и благословил их.
В связи с трагическим случаем в Тбилиси, повлекшим за собой смерть 13-летней девочки, отменены все развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Мцхетоба-Светицховлоба.
Накануне, 13 октября, троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.
Развлекательные мероприятия на Мцхетоба были отменены и в прошлом году из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек.
Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.