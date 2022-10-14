https://sputnik-georgia.ru/20221014/kak-khranit-luk-i-chesnok-zimoy-proverennye-narodnye-sposoby-271342303.html

Как хранить лук и чеснок зимой? Проверенные народные способы

Как хранить лук и чеснок зимой? Проверенные народные способы

Лук и чеснок – необходимы для приготовления различных блюд, поэтому каждой хозяйке нужно знать, как правильно хранить эти важные продукты зимой в домашних условиях, чтобы их запасы не истощились

2022-10-14T15:40+0400

2022-10-14T15:40+0400

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справки

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Проверенные народные способы о том, как хранить лук и чеснок зимой, читайте в материале Sputnik Грузия.Как хранить лук и чеснокХранить лук и чеснок в домашних условиях, с минимальными потерями, может каждая хозяйка – главное выбрать проверенный способ и правильное место хранения, а также создать оптимальные для этого условия.Есть несколько проверенных народных способов для хранения лука и чеснока. В частности, хранить лук и чеснок можно в деревянных ящиках или картонных коробках с отверстиями, чередуя слой луковиц слоем опилок или соли.Старинный народный способ – хранить лук и чеснок в капроновых чулках, подвесив их в кладовке, актуален и в наши дни.Плетеные корзины, сделанные из природного материала – проверенный способ хранить лук и чеснок зимой, так как они отлично пропускают воздух.Чеснок можно также хранить в предварительно стерилизованных банках, посыпав чесночные головки мукой и закрывав их капроновыми крышками.В старину чеснок хранили в полотняных мешках, которые при повышенной влажности обрабатывали насыщенным раствором поваренной соли, которая впитывает влагу и защищает луковицы от болезней и вредителей.В тканевых мешках можно хранить зимой и лук, но слой луковиц не должен превышать 30 сантиметров в каждом мешке.Еще один проверенный народный способ хранить лук зимой в домашних условиях – специальные полипропиленовые сетки для хранения овощей, обеспечивающих свободную циркуляцию воздуха. Тем более, что в сетках можно увидеть, если лук начал прорастать или загнивать, и своевременно принять меры, чтобы не потерять все запасы.Советы хозяйкамХорошо просушив на солнце лук и чеснок, можно предотвратить при длительном хранении появление на луковицах плесени или гнили.Хранить лук и чеснок нужно в сухом, прохладном месте, в воздухопроницаемой таре, подальше от нагревательных приборов. Хранить лук лучше всего на чердаке, где температура колеблется от 0 до +2 градусов. В квартире лук держать лучше на антресоли или в кладовке.Если вы храните лук в сыром месте, например, в подвале, то поставьте рядом ведро с золой или стружками, чтобы они впитывали влагу.Чеснок при хранении постепенно высыхает. Предотвратить этот процесс может парафинирование. Для этого растопите свечу и опустите головки в теплый парафин, который, застывая, образует на поверхности луковицы слой, препятствующий испарению влаги.Предотвратить прорастание чеснока поможет обжиг луковиц над газовой плитой перед хранением. Дольше всего чеснок хранится при температуре 1-4 градуса тепла.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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