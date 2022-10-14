https://sputnik-georgia.ru/20221014/kak-menyalas-zarplata-v-gruzii-za-14-let-271350916.html

Как менялась зарплата в Грузии за 14 лет?

Как менялась зарплата в Грузии за 14 лет?

В 2021 году средняя зарплата наемных работников в Грузии выросла на 9,5% (113,5 лари) по сравнению с 2020 годом и составила 1 304,5 лари 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T21:45+0400

2022-10-14T21:45+0400

2022-10-14T21:45+0400

грузия

общество

экономика

статистика

зарплата

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0e/271350628_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_14faf3a2b3d3cbd987302ea11a9cd30c.jpg

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в стране менялась средняя зарплата наемных работников в период с 2007 по 2021 год.Согласно данным Национальной службы статистики, в 2021 году зафиксировано увеличение заработной платы в большинстве сфер деятельности. Относительно высокие зарплаты зафиксированы в следующих отраслях: финансы и страхование - 2368,1 лари (рост 9,8%); научная и техническая деятельность - 2 075,3 (рост 12%); информация и коммуникация - 2 030,9 лари (рост 7,7%).Средняя зарплата среди женщин - 1 055,5 лари (рост 10,8%), среди мужчин - 1 537,9 лари (рост 9,2%). Для сравнения в 2007 году женщины в среднем зарабатывали 240,2 лари, мужчины - 475,6 лари.В начале октября вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что заработная плата в Грузии будет расти при условии обеспечения устойчивого высокого экономического роста.Курс лари по отношению к доллару США на 14 октября 2,7741 GEL/$1.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, экономика, статистика, зарплата, инфографика, инфографика