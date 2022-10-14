https://sputnik-georgia.ru/20221014/kak-menyalas-zarplata-v-gruzii-za-14-let-271350916.html
Как менялась зарплата в Грузии за 14 лет?
Как менялась зарплата в Грузии за 14 лет?
В 2021 году средняя зарплата наемных работников в Грузии выросла на 9,5% (113,5 лари) по сравнению с 2020 годом и составила 1 304,5 лари 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T21:45+0400
2022-10-14T21:45+0400
2022-10-14T21:45+0400
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инфографика
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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в стране менялась средняя зарплата наемных работников в период с 2007 по 2021 год.Согласно данным Национальной службы статистики, в 2021 году зафиксировано увеличение заработной платы в большинстве сфер деятельности. Относительно высокие зарплаты зафиксированы в следующих отраслях: финансы и страхование - 2368,1 лари (рост 9,8%); научная и техническая деятельность - 2 075,3 (рост 12%); информация и коммуникация - 2 030,9 лари (рост 7,7%).Средняя зарплата среди женщин - 1 055,5 лари (рост 10,8%), среди мужчин - 1 537,9 лари (рост 9,2%). Для сравнения в 2007 году женщины в среднем зарабатывали 240,2 лари, мужчины - 475,6 лари.В начале октября вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что заработная плата в Грузии будет расти при условии обеспечения устойчивого высокого экономического роста.Курс лари по отношению к доллару США на 14 октября 2,7741 GEL/$1.
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грузия, общество, экономика, статистика, зарплата, инфографика, инфографика
грузия, общество, экономика, статистика, зарплата, инфографика, инфографика
Как менялась зарплата в Грузии за 14 лет?
В 2021 году средняя зарплата наемных работников в Грузии выросла на 9,5% (113,5 лари) по сравнению с 2020 годом и составила 1 304,5 лари
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в стране менялась средняя зарплата наемных работников в период с 2007 по 2021 год.
Согласно данным Национальной службы статистики, в 2021 году зафиксировано увеличение заработной платы в большинстве сфер деятельности. Относительно высокие зарплаты зафиксированы в следующих отраслях: финансы и страхование - 2368,1 лари (рост 9,8%); научная и техническая деятельность - 2 075,3 (рост 12%); информация и коммуникация - 2 030,9 лари (рост 7,7%).
Средняя зарплата среди женщин - 1 055,5 лари (рост 10,8%), среди мужчин - 1 537,9 лари (рост 9,2%). Для сравнения в 2007 году женщины в среднем зарабатывали 240,2 лари, мужчины - 475,6 лари.
В начале октября вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что заработная плата в Грузии будет расти при условии обеспечения устойчивого высокого экономического роста.
Курс лари по отношению к доллару США на 14 октября 2,7741 GEL/$1.