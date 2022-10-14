https://sputnik-georgia.ru/20221014/kak-prodvigaetsya-rassledovanie-tragedii-v-parke-vake-271352143.html

Как продвигается расследование трагедии в парке Ваке

Как продвигается расследование трагедии в парке Ваке

По делу о трагедии в тбилисском парке Ваке допрошены около 100 человек, заявил представитель политики 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт - Sputnik. В рамках расследования трагедии в парке Ваке в Тбилиси, которая унесла жизнь 13 летней девочки, опрошены все причастные лица и следствие ждет результатов экспертиз, заявил заместитель главы департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили.Несчастный случай произошел в четверг, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась - у нее остановилось сердце.По его словам, уже опрошено руководство и сотрудники компании "Грин сервис плюс", осуществлявшей работы по ремонту фонтана, сотрудники мэрии Тбилиси, педагоги и приставы школы, где училась девочка, ее одноклассники и свидетели происшествия.Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе, он сам, если будет установлено преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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