https://sputnik-georgia.ru/20221014/katolikos-patriarkh-gruzii-vyrazil-soboleznovanie-v-svyazi-s-tragediey-v-parke-vake-271341905.html

Католикос-Патриарх Грузии выразил соболезнование в связи с трагедией в парке Ваке

Католикос-Патриарх Грузии выразил соболезнование в связи с трагедией в парке Ваке

Смерть – это начало вечной и настоящей жизни, которая только временно разлучает с близкими, сказал Патриарх 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T15:19+0400

2022-10-14T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в парке Ваке.Троих подростков 13 октября ударило током, когда они спустились в открытый днем ранее фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре, у нее остановилось сердце.По словам Патриарха Грузии, в действительности смерти нет, поскольку она является началом вечной и настоящей жизни, которая только временно разлучает с близкими."Главное, чтобы мы сумели идти по Божьей дороге. Мы молимся за Мариту-Мариам. Пусть Господь поможет вам", – отмечено в письме Патриарха.Что касается еще двух подростков, пострадавших в парке Ваке, то, по словам медиков, их жизненные параметры стабилизировались. Один из пострадавших продолжает лечение в реанимационном отделении – он подключен к аппарату ИВЛ.Что касается второго подростка, то он находится в клинике имени Иашвили. Состояние его здоровья удовлетворительное.Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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