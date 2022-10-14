https://sputnik-georgia.ru/20221014/katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-planiruet-uyti-v-otstavku-271337366.html
Католикос-Патриарх всея Грузии планирует уйти в отставку?
Католикос-Патриарх всея Грузии планирует уйти в отставку?
В Грузинской православной церкви опровергли распространившиеся слухи 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T12:54+0400
2022-10-14T12:54+0400
2022-10-14T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Вопрос отставки Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II не стоит на повестке дня – это очередная фантазия, заявил руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.Оппозиционный телеканал "Мтавари ахри" накануне распространил информацию о том, что Илия II планирует объявить о своей отставке в конце декабря. По данным телеканала, обсуждение вопроса уже начато в секретариате патриарха. Параллельно Священный Синод уже рассматривает процедуру, согласно которой должны выбрать приемника патриарха.По словам Джагмаидзе, вышедший в эфир телеканала сюжет был полон лжи."То, что я вчера услышал, не соответствует действительности", – подчеркнул Джагмаидзе.Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, андрия джагмаидзе, священный синод
грузия, новости, политика, андрия джагмаидзе, священный синод
Католикос-Патриарх всея Грузии планирует уйти в отставку?
12:54 14.10.2022 (обновлено: 13:14 14.10.2022)
В Грузинской православной церкви опровергли распространившиеся слухи
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Вопрос отставки Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II не стоит на повестке дня – это очередная фантазия, заявил руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.
Оппозиционный телеканал "Мтавари ахри" накануне распространил информацию о том, что Илия II планирует объявить о своей отставке в конце декабря. По данным телеканала, обсуждение вопроса уже начато в секретариате патриарха. Параллельно Священный Синод уже рассматривает процедуру, согласно которой должны выбрать приемника патриарха.
"Это очередная фантазия, ложь, ложь, ложь. Духовенство в целом против этого, у них отцовские чувства к патриарху, настроение соответствующее – патриарх должен продолжать свое служение. Этот вопрос не был на повестке дня", – заявил Джагмаидзе.
По словам Джагмаидзе, вышедший в эфир телеканала сюжет был полон лжи.
"То, что я вчера услышал, не соответствует действительности", – подчеркнул Джагмаидзе.
Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.
При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000.
При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.