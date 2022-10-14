https://sputnik-georgia.ru/20221014/kto-spas-podrostkov-parke-vake-gruzinskie-smi-vyyasnili-lichnost-geroya-271335129.html

Кто спас подростков в парке Ваке? Грузинские СМИ установили личность героя

Кто спас подростков в парке Ваке? Грузинские СМИ установили личность героя

Мужчина рассказал, что пытался помочь детям пока его организм выдерживал удары током 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Мужчина, который спас двух подростков во время трагедии в парке Ваке в центре Тбилиси, является сотрудником компании "Эко сервис" – Деви Мезурнишвили.По информации телеканала "Рустави 2", Мезурнишвили является старшим садовником парка Ваке.В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в открытый днем ранее фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре, у нее остановилось сердце.Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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