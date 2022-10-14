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Кто спас подростков в парке Ваке? Грузинские СМИ установили личность героя
Кто спас подростков в парке Ваке? Грузинские СМИ установили личность героя
Мужчина рассказал, что пытался помочь детям пока его организм выдерживал удары током 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T11:29+0400
2022-10-14T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Мужчина, который спас двух подростков во время трагедии в парке Ваке в центре Тбилиси, является сотрудником компании "Эко сервис" – Деви Мезурнишвили.По информации телеканала "Рустави 2", Мезурнишвили является старшим садовником парка Ваке.В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в открытый днем ранее фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре, у нее остановилось сердце.Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси
Кто спас подростков в парке Ваке? Грузинские СМИ установили личность героя
11:29 14.10.2022 (обновлено: 13:25 14.10.2022)
Мужчина рассказал, что пытался помочь детям пока его организм выдерживал удары током
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Мужчина, который спас двух подростков во время трагедии в парке Ваке в центре Тбилиси, является сотрудником компании "Эко сервис" – Деви Мезурнишвили.
По информации телеканала "Рустави 2
", Мезурнишвили является старшим садовником парка Ваке.
В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в открытый днем ранее фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре, у нее остановилось сердце.
"Все трое детей были без сознания в воде. Я смог вызволить двоих, пытался помогать до тех пор, пока организм смог выдержать. Людей тоже было много, все пытались помочь. Скорая приехала сразу, и потом они продолжили оказывать помощь. Когда их увезли, была какая-то надежда. Но, к сожалению, позже узнали, что девочка погибла", – рассказал Мезурнишвили журналистам.
Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.