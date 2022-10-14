https://sputnik-georgia.ru/20221014/na-rodine-khvanchkary-aktivno-sobirayut-urozhay-vinograda-271340870.html
На родине "Хванчкары" активно собирают урожай винограда
На родине "Хванчкары" активно собирают урожай винограда
В этом году прогнозируемый урожай "Александроули" и "Муджуретули" – 1,5-1,7 тысячи тонн 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T14:58+0400
2022-10-14T14:58+0400
2022-10-14T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Виноград на заводы в рамках Ртвели-2022 сдали до 900 фермеров региона Рача, заработав до 5,5 миллиона лари (1,9 миллиона долларов), сообщает Минсельхоз Грузии.Ртвели традиционно начинается на родине вина, в регионе Кахети, в первых числах сентября. А на родине легендарной "Хванчкары" – Раче, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули".По последним данным, в Раче до 40 компаний переработали 800 тонн винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули".На данном этапе в муниципалитете Амбролаури в разных местах открыто около 30 пунктов сдачи винограда.По решению правительства, в этом году действуют субсидии на закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" в размере 4 лари за 1 килограмм.Для получения субсидии винная компания обязана заплатить фермеру не менее 7 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов.В этом году прогнозируемый урожай "Александроули" и "Муджуретули" – 1,5-1,7 тысячи тонн.Для беспрепятственного проведения Ртвели в регионе открыт координационный штаб, главная функция которого – обеспечение организованной сдачи винограда и его учет.Любой производитель вина может зарегистрироваться в штабе, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. Штаб также помогает виноградарям договариваться с винными заводами о цене сдачи продукта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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рача, кахети, амбролаури, новости, грузия, экономика, ртвели 2022, вино и виноделие грузии, виноград, виноградники
рача, кахети, амбролаури, новости, грузия, экономика, ртвели 2022, вино и виноделие грузии, виноград, виноградники
На родине "Хванчкары" активно собирают урожай винограда
В этом году прогнозируемый урожай "Александроули" и "Муджуретули" – 1,5-1,7 тысячи тонн
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Виноград на заводы в рамках Ртвели-2022 сдали до 900 фермеров региона Рача, заработав до 5,5 миллиона лари (1,9 миллиона долларов), сообщает Минсельхоз Грузии.
Ртвели традиционно начинается на родине вина, в регионе Кахети, в первых числах сентября. А на родине легендарной "Хванчкары" – Раче, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули".
По последним данным, в Раче до 40 компаний переработали 800 тонн винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули".
На данном этапе в муниципалитете Амбролаури в разных местах открыто около 30 пунктов сдачи винограда.
По решению правительства, в этом году действуют субсидии на закупку винограда сортов "Александроули" и "Муджуретули" для производства "Хванчкары" в размере 4 лари за 1 килограмм.
Для получения субсидии винная компания обязана заплатить фермеру не менее 7 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов.
В этом году прогнозируемый урожай "Александроули" и "Муджуретули" – 1,5-1,7 тысячи тонн.
Для беспрепятственного проведения Ртвели в регионе открыт координационный штаб, главная функция которого – обеспечение организованной сдачи винограда и его учет.
Любой производитель вина может зарегистрироваться в штабе, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. Штаб также помогает виноградарям договариваться с винными заводами о цене сдачи продукта.