https://sputnik-georgia.ru/20221014/premer-gruzii-pozdravil-grazhdan-s-prazdnikom-svetitskhovloba-271340258.html

Премьер Грузии поздравил граждан с праздником Светицховлоба

Премьер Грузии поздравил граждан с праздником Светицховлоба

Мы все должны объединиться вокруг церкви, считает глава правительства 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Светицховлоба является символом всех драгоценных ценностей, которые нас объединяют, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после службы в соборе Светицховели.Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра собрались верующие со всей страны.По словам главы грузинского правительства, советы и наставления нашего Патриарха имеют большое значение для всех."Мы возлагаем большие надежды на нашу церковь, на нашего Патриарха, мы все должны объединиться вокруг церкви. Так мы дошли до сегодняшнего дня, сплоченные в один кулак, так мы и должны продолжать двигаться вперед", - отметил премьер.По словам Гарибашвили, сегодня весь мир стоит перед огромными вызовами, и Грузия мирно проходит это испытание."Сегодня сложное время не только в нашем регионе, но и во всем мире. Мир стоят перед очень большими вызовами, но благодаря Господу, молитвами и хвалами нашей церкви, мы спокойно проходим это испытание, и с упованием Божиим, мы пройдем этот путь спокойно и твердо. Да хранит нас Бог", - сказал премьер.Глава грузинского правительства еще раз выразил соболезнование семье подростка, которая погибла в результате несчастного случая в парке Ваке в Тбилиси."Вчера, к сожалению, произошла огромная трагедия. Сегодня у нес нет праздничного настроения. Хочу еще раз выразить соболезнования семье молодой Мариты, ее близким, друзьям", - сказал Гарибашвили.В связи с трагическим случаем в Тбилиси, повлекшим смерть 13-летней девочки, отменены все развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Мцхетоба-Светицховлоба.В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.Развлекательные мероприятия на Мцхетоба были отменены и в прошлом году из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек.Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, общество, ираклий гарибашвили, грузия, мцхета