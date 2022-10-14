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Премьер Грузии поздравил граждан с праздником Светицховлоба
Премьер Грузии поздравил граждан с праздником Светицховлоба
Мы все должны объединиться вокруг церкви, считает глава правительства 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T13:41+0400
2022-10-14T13:41+0400
2022-10-14T14:13+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Светицховлоба является символом всех драгоценных ценностей, которые нас объединяют, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после службы в соборе Светицховели.Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра собрались верующие со всей страны.По словам главы грузинского правительства, советы и наставления нашего Патриарха имеют большое значение для всех."Мы возлагаем большие надежды на нашу церковь, на нашего Патриарха, мы все должны объединиться вокруг церкви. Так мы дошли до сегодняшнего дня, сплоченные в один кулак, так мы и должны продолжать двигаться вперед", - отметил премьер.По словам Гарибашвили, сегодня весь мир стоит перед огромными вызовами, и Грузия мирно проходит это испытание."Сегодня сложное время не только в нашем регионе, но и во всем мире. Мир стоят перед очень большими вызовами, но благодаря Господу, молитвами и хвалами нашей церкви, мы спокойно проходим это испытание, и с упованием Божиим, мы пройдем этот путь спокойно и твердо. Да хранит нас Бог", - сказал премьер.Глава грузинского правительства еще раз выразил соболезнование семье подростка, которая погибла в результате несчастного случая в парке Ваке в Тбилиси."Вчера, к сожалению, произошла огромная трагедия. Сегодня у нес нет праздничного настроения. Хочу еще раз выразить соболезнования семье молодой Мариты, ее близким, друзьям", - сказал Гарибашвили.В связи с трагическим случаем в Тбилиси, повлекшим смерть 13-летней девочки, отменены все развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Мцхетоба-Светицховлоба.В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.Развлекательные мероприятия на Мцхетоба были отменены и в прошлом году из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек.Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, общество, ираклий гарибашвили, грузия, мцхета
новости, общество, ираклий гарибашвили, грузия, мцхета
Премьер Грузии поздравил граждан с праздником Светицховлоба
13:41 14.10.2022 (обновлено: 14:13 14.10.2022)
Мы все должны объединиться вокруг церкви, считает глава правительства
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Светицховлоба является символом всех драгоценных ценностей, которые нас объединяют, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после службы в соборе Светицховели.
Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра собрались верующие со всей страны.
"Светицховлоба для нас, грузин - это символ всех драгоценных ценностей, которые всех нас объединяют. Это наша религия, наше православие, наша вера, духовная сила нас, грузин, наше единство и христианские ценности. Сегодняшний день - Светицховлоба связан со всем этим. Я хочу поздравить вас всех с этим днем", - заявил премьер.
По словам главы грузинского правительства, советы и наставления нашего Патриарха имеют большое значение для всех.
"Мы возлагаем большие надежды на нашу церковь, на нашего Патриарха, мы все должны объединиться вокруг церкви. Так мы дошли до сегодняшнего дня, сплоченные в один кулак, так мы и должны продолжать двигаться вперед", - отметил премьер.
По словам Гарибашвили, сегодня весь мир стоит перед огромными вызовами, и Грузия мирно проходит это испытание.
"Сегодня сложное время не только в нашем регионе, но и во всем мире. Мир стоят перед очень большими вызовами, но благодаря Господу, молитвами и хвалами нашей церкви, мы спокойно проходим это испытание, и с упованием Божиим, мы пройдем этот путь спокойно и твердо. Да хранит нас Бог", - сказал премьер.
Глава грузинского правительства еще раз выразил соболезнование семье подростка, которая погибла в результате несчастного случая в парке Ваке в Тбилиси.
"Вчера, к сожалению, произошла огромная трагедия. Сегодня у нес нет праздничного настроения. Хочу еще раз выразить соболезнования семье молодой Мариты, ее близким, друзьям", - сказал Гарибашвили.
В связи с трагическим случаем в Тбилиси, повлекшим смерть 13-летней девочки, отменены все развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Мцхетоба-Светицховлоба.
В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.
Развлекательные мероприятия на Мцхетоба были отменены и в прошлом году из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек.
Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.