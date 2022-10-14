https://sputnik-georgia.ru/20221014/prezident-belarusi-prizval-strany-zapada-ne-zagonyat-rossiyu-v-ugol-271348418.html

Президент Беларуси призвал страны Запада не загонять Россию в угол

Президент Беларуси призвал страны Запада не загонять Россию в угол

У РФ нет заинтересованности в ядерной эскалации конфликта на Украине, поскольку это бы означало "конец нашей планете", заявил Лукашенко 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T18:24+0400

2022-10-14T18:24+0400

2022-10-14T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал "не загонять в угол" Россию, которая, по его словам, может применять любые виды вооружений в случае нападения на свою территорию, сообщает РИА Новости.При этом президент Беларуси заверил, что у РФ нет заинтересованности в ядерной эскалации конфликта на Украине, поскольку это бы означало "конец нашей планете"."Если вы загоняете человека или страну в угол, то есть только один путь – вперед. Поэтому не заступайте за красные линии, не надо их пересекать", - сказал Лукашенко.Глава Беларуси сказал, что непосредственно от российского коллеги Владимира Путина знает, что "никто не ставит целью применить ядерное орудие". "Если ядерное оружие применит даже одно государство, это вызовет цепную реакцию. Россия хорошо это понимает. И никто, я хочу это подчеркнуть, я знаю это наверняка от самого президента Путина, никто не ставил целью применить ядерное оружие", - сказал Лукашенко.

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обострение ситуации вокруг украины 2022, александр лукашенко, беларусь, украина, nbc, в мире, политика, новости, владимир путин