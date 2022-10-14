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Президент Беларуси призвал страны Запада не загонять Россию в угол
Президент Беларуси призвал страны Запада не загонять Россию в угол
У РФ нет заинтересованности в ядерной эскалации конфликта на Украине, поскольку это бы означало "конец нашей планете", заявил Лукашенко 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T18:24+0400
2022-10-14T18:24+0400
2022-10-14T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал "не загонять в угол" Россию, которая, по его словам, может применять любые виды вооружений в случае нападения на свою территорию, сообщает РИА Новости.При этом президент Беларуси заверил, что у РФ нет заинтересованности в ядерной эскалации конфликта на Украине, поскольку это бы означало "конец нашей планете"."Если вы загоняете человека или страну в угол, то есть только один путь – вперед. Поэтому не заступайте за красные линии, не надо их пересекать", - сказал Лукашенко.Глава Беларуси сказал, что непосредственно от российского коллеги Владимира Путина знает, что "никто не ставит целью применить ядерное орудие". "Если ядерное оружие применит даже одно государство, это вызовет цепную реакцию. Россия хорошо это понимает. И никто, я хочу это подчеркнуть, я знаю это наверняка от самого президента Путина, никто не ставил целью применить ядерное оружие", - сказал Лукашенко.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, александр лукашенко, беларусь, украина, nbc, в мире, политика, новости, владимир путин
обострение ситуации вокруг украины 2022, александр лукашенко, беларусь, украина, nbc, в мире, политика, новости, владимир путин
Президент Беларуси призвал страны Запада не загонять Россию в угол
18:24 14.10.2022 (обновлено: 18:38 14.10.2022)
У РФ нет заинтересованности в ядерной эскалации конфликта на Украине, поскольку это бы означало "конец нашей планете", заявил Лукашенко
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik.
Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал "не загонять в угол" Россию, которая, по его словам, может применять любые виды вооружений в случае нападения на свою территорию, сообщает РИА Новости
.
При этом президент Беларуси заверил, что у РФ нет заинтересованности в ядерной эскалации конфликта на Украине, поскольку это бы означало "конец нашей планете".
"Если, не дай Бог, будет нападение на территорию Российской Федерации, Россия может, если будет нужно, применить все виды вооружения", - приводит NBC высказывания белорусского лидера в переводе на английский язык.
"Если вы загоняете человека или страну в угол, то есть только один путь – вперед. Поэтому не заступайте за красные линии, не надо их пересекать", - сказал Лукашенко.
Глава Беларуси сказал, что непосредственно от российского коллеги Владимира Путина знает, что "никто не ставит целью применить ядерное орудие".
"Если ядерное оружие применит даже одно государство, это вызовет цепную реакцию. Россия хорошо это понимает. И никто, я хочу это подчеркнуть, я знаю это наверняка от самого президента Путина, никто не ставил целью применить ядерное оружие", - сказал Лукашенко.