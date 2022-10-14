https://sputnik-georgia.ru/20221014/protesty-v-tbilisi-posle-gibeli-shkolnitsy-v-parke-vake---video-271336792.html

Протесты в Тбилиси после гибели школьницы в парке Ваке - видео

Протесты в Тбилиси после гибели школьницы в парке Ваке - видео

В центре Тбилиси состоялась стихийная акция протеста с требованием отставки мэра Кахи Каладзе. Смотрите в видео Sputnik, как она проходила 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T12:10+0400

2022-10-14T12:10+0400

2022-10-14T12:10+0400

видео

мультимедиа

протест

акции протеста

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0e/271336623_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b36858f7e7cd3d40fc01f36f54f1a307.jpg

У здания парламента страны на проспекте Руставели поздно вечером в четверг собрались гражданские активисты. Протестующие требовали от Каладзе покинуть должность из-за трагедии в парке Ваке, в результате которой погибла малолетняя школьница.В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились за упавшим мячом в фонтан в недавно отремонтированном парке Ваке. Погибла 13-летняя девочка, еще двое пострадавших остаются в больнице, состояние одного из них тяжелое.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, протест, акции протеста, видео-новости из грузии, видео