https://sputnik-georgia.ru/20221014/protesty-v-tbilisi-posle-gibeli-shkolnitsy-v-parke-vake---video-271336792.html
Протесты в Тбилиси после гибели школьницы в парке Ваке - видео
Протесты в Тбилиси после гибели школьницы в парке Ваке - видео
В центре Тбилиси состоялась стихийная акция протеста с требованием отставки мэра Кахи Каладзе. Смотрите в видео Sputnik, как она проходила 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T12:10+0400
2022-10-14T12:10+0400
2022-10-14T12:10+0400
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видео-новости из грузии
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У здания парламента страны на проспекте Руставели поздно вечером в четверг собрались гражданские активисты. Протестующие требовали от Каладзе покинуть должность из-за трагедии в парке Ваке, в результате которой погибла малолетняя школьница.В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились за упавшим мячом в фонтан в недавно отремонтированном парке Ваке. Погибла 13-летняя девочка, еще двое пострадавших остаются в больнице, состояние одного из них тяжелое.
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видео, мультимедиа, протест, акции протеста, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, протест, акции протеста, видео-новости из грузии, видео
Протесты в Тбилиси после гибели школьницы в парке Ваке - видео
В центре Тбилиси состоялась стихийная акция протеста с требованием отставки мэра Кахи Каладзе. Смотрите в видео Sputnik, как она проходила
У здания парламента страны на проспекте Руставели поздно вечером в четверг собрались гражданские активисты. Протестующие требовали от Каладзе покинуть должность из-за трагедии в парке Ваке, в результате которой погибла малолетняя школьница.
В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились за упавшим мячом в фонтан в недавно отремонтированном парке Ваке. Погибла 13-летняя девочка, еще двое пострадавших остаются в больнице, состояние одного из них тяжелое.