https://sputnik-georgia.ru/20221014/rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-vveden-v-belarusi-271325182.html

Режим контртеррористической операции введен в Беларуси

Режим контртеррористической операции введен в Беларуси

Лукашенко на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T07:32+0400

2022-10-14T07:32+0400

2022-10-14T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Режим контртеррористической операции введен в Беларуси, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.В понедельник Лукашенко на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия, а также поручил силовикам проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.Макей считает, что сегодня никому нельзя верить, поэтому все эти меры необходимы для безопасности народа, "чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта"."Естественно, в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции. Поэтому и вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств", - добавил он.Во вторник пресс-служба МВД Белоруссии сообщала, что ведомство проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки.

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в мире, новости, политика, беларусь, владимир макей, обострение ситуации вокруг украины 2022