https://sputnik-georgia.ru/20221014/rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-vveden-v-belarusi-271325182.html
Режим контртеррористической операции введен в Беларуси
Режим контртеррористической операции введен в Беларуси
Лукашенко на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T07:32+0400
2022-10-14T07:32+0400
2022-10-14T07:32+0400
в мире
новости
политика
беларусь
владимир макей
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0e/271325024_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_378f9f519149d6a78adcfff3fe1b5761.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Режим контртеррористической операции введен в Беларуси, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.В понедельник Лукашенко на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия, а также поручил силовикам проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.Макей считает, что сегодня никому нельзя верить, поэтому все эти меры необходимы для безопасности народа, "чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта"."Естественно, в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции. Поэтому и вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств", - добавил он.Во вторник пресс-служба МВД Белоруссии сообщала, что ведомство проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки.
беларусь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0e/271325024_0:0:2489:1867_1920x0_80_0_0_ac6651bd86f5b3f8d9fbebf049be3321.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, беларусь, владимир макей, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, беларусь, владимир макей, обострение ситуации вокруг украины 2022
Режим контртеррористической операции введен в Беларуси
Лукашенко на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Режим контртеррористической операции введен в Беларуси, вооруженные силы и спецслужбы страны готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
В понедельник Лукашенко на совещании с военными и силовым блоком поручил провести контртеррористические мероприятия, а также поручил силовикам проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.
"Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", - сообщил Макей в интервью газете "Известия"
.
Макей считает, что сегодня никому нельзя верить, поэтому все эти меры необходимы для безопасности народа, "чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта".
"Естественно, в нынешней ситуации ни один подобного рода сигнал не должен оставаться без адекватной реакции. Поэтому и вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств", - добавил он.
Во вторник пресс-служба МВД Белоруссии сообщала, что ведомство проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки.