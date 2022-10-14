https://sputnik-georgia.ru/20221014/rossiya-ne-budet-vosstanavlivat-severnye-potoki-poka-evropa-ne-stanet-konstruktivnoy-271349273.html
Россия не будет восстанавливать "Северные потоки", пока Европа не станет конструктивной
Россия не будет восстанавливать "Северные потоки", пока Европа не станет конструктивной
Россия может восстановить поврежденные диверсией газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2", но для этого Европа должна доказать, что готова не только... 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T17:00+0400
2022-10-14T17:00+0400
2022-10-14T20:00+0400
мультимедиа
видео
северный поток-2
европа
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Как Россия может перенаправить газ из Балтики в Черное море? Откажется ли Европа от спотовых цен на газ? Насколько перспективен планируемый газопровод в Китай? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, северный поток-2, европа, видео
мультимедиа, видео, северный поток-2, европа, видео
Россия не будет восстанавливать "Северные потоки", пока Европа не станет конструктивной
17:00 14.10.2022 (обновлено: 20:00 14.10.2022)
Россия может восстановить поврежденные диверсией газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2", но для этого Европа должна доказать, что готова не только покупать газ в необходимых количествах, но и обеспечивать безопасность труб
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Как Россия может перенаправить газ из Балтики в Черное море? Откажется ли Европа от спотовых цен на газ? Насколько перспективен планируемый газопровод в Китай?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.